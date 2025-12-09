"Мирные соглашения" президента США являются более показательными, чем результативными.

Президент США Дональд Трамп заявлял о сомнительных дипломатических успехах на международном миротворческом фронте, среди которых недавно подписанное соглашение между Руандой и Демократической Республикой Конго, посредничество в смертельном пограничном конфликте между Таиландом и Камбоджей, а также "перемирие" в Газе.

"Перемирие" Трампа не сработало

Однако, как пишет опытный международный репортер Питер Бомонт для The Guardian, вчера, 8 декабря, между тайскими и камбоджийскими военными снова вспыхнули бои.

"В регионе Великих озер также испытало трудности недавно подписанное в Вашингтоне соглашение между Руандой и ДРК, а конголезский президент Феликс Тшисекеди в своей речи заявил законодателям, что Руанда уже нарушает свои обязательства по мирному соглашению, заключенному при посредничестве Вашингтона. Тем временем в Газе ситуация для палестинцев остается такой же безнадежной, как и раньше, с почти ежедневными атаками", - подчеркнул журналист.

Видео дня

По словам автора публикации, даже если кто-то верит в самопровозглашенные усилия Трампа как миротворца, эксперты по вопросам внешней политики классифицируют мир двумя способами - впервые сформулированными покойным норвежским социологом Иоганном Галтунгом и главным инициатором появления дисциплины "исследования мира и конфликтов".

Два вида мира

Галтунг и другие эксперты видят два вида мира. Первый - это так называемый негативный мир, в котором нет прямого насилия, однако существуют скрытые напряжения и нерешенные проблемы, что делает мир хрупким и склонным к эпизодическим вспышкам конфликта.

"Классическим примером негативного мира является длительное напряжение между Индией и Пакистаном, которое привело к эпизодическим боевым действиям (и, разумеется, является одним из кризисов, которые Трамп утверждает, что решил)", - напомнил международный репортер.

Позитивный мир, по теории Галтунга, является гораздо более требовательным к участникам и посредникам и касается глубинных проблем, структурного насилия и неравенства, влияющих на население в конфликте.

Как отмечают критики с тех пор, реальность, как Трамп получил медаль и трофей от президента ФИФА Джанни Инфантино за мир, заключается в том, что большинство действий президента США и его команды нельзя должным образом классифицировать как работу над достижением негативного мира.

"Бизнес, которым занимаются Трамп и его посланники, - это заключение сделок, что является чисто транзакционным делом и очень отличается от тяжелой работы по посредничеству в мирных процессах", - подчеркнул Бомонт.

В частности, как написал Артур Бутеллис в октябрьской статье для Global Observatory Международного института мира:

"Составители соглашений приносят в посредничество в мирных переговорах ценные навыки, в частности прагматизм, настойчивость и ориентированность на результат. Однако между заключением соглашений и установлением мира есть принципиальная разница. В мире бизнеса заключение сделок сосредотачивается на торговле между позициями. Оно является по своей сути транзакционным, нулевым и договорным: одна сторона передает право собственности другой в обмен на оплату. В отличие от этого, миротворчество стремится перевести стороны от торговли фиксированными позициями к решению их основных интересов и потребностей в поисках устойчивых "выигрышных" результатов. Оно направлено на построение доверия, трансформацию отношений и решение структурных и исторических несправедливостей, приведших к конфликту".

На что на самом деле похожи мирные усилия Трампа

В то же время обозреватель The Guardian считает, что попытки Трампа больше направлены на показ, чем на реальную работу. Для него рукопожатия и подписания документов имеют большее значение, чем инклюзивный процесс и длительный, а также справедливый мир, что, вероятно, неудивительно, учитывая собственный опыт президента США в бизнесе, где "победа считается самым главным".

"Самое опасное то, что это отсутствие преданности очевидно для всех участников, превращая переговоры в долгие упражнения в недобросовестности, где игра заключается в том, чтобы обмениваться обвинениями в неудачах, а посредник (в виде Трампа) часто является самым ненадежным и недобросовестным участником", - подытожил Питер Бомонт.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости

Ранее The Telegraph писал, что "мирный план" Трампа оказался на грани краха. В то же время в издании подчеркнули, что наиболее спорные вопросы, как территориальные уступки или путь Украины в НАТО, будут решены после прямых переговоров между Зеленским и Трампом.

"Белый дом давит на Украину, чтобы она быстро согласилась на мирное урегулирование, и в последние дни Трамп выражает свое разочарование Зеленским. В ответ Зеленский пытается заручиться поддержкой Европы, чтобы усилить позиции Киева. После Лондона он поехал в Брюссель, чтобы встретиться с лидерами НАТО и ЕС, а затем в Италию, чтобы завершить напряженный день дипломатических переговоров", - подчеркнули журналисты.

В то же время сам Трамп похвастался, как США зарабатывают на войне в Украине. По его словам, США продают свое вооружение странам НАТО "по полной цене", а НАТО передает его Украине.

"Джо Байден дал им (украинцам) 350 миллиардов долларов, а я не даю им ничего. Но я дал им в начале "Джавелины"... но Обама дал одеяла", - сказал американский лидер.

Вас также могут заинтересовать новости: