Президент США Дональд Трамп заявил, что еще до начала войны с Россией было понимание того, что Украина не вступит в НАТО. Об этом он сказал в интервью Politico.

"Понимание, что Украина не вступит в НАТО, было уже давно. Если говорить честно, это было задолго до Путина. Знаете ли, когда Зеленский впервые встретился с Путиным, он сказал: "Я хочу двух вещей. Я хочу вернуть Крым, и мы будем членом НАТО". И сказал он это не очень любезно", - рассказал политик.

Трамп считает, что РФ находится в более выгодной позиции на переговорах.

"В этом нет никаких сомнений. Это Россия. Это гораздо более крупная страна", - сказал он.

По его словам, Зеленскому придётся "принимать вещи такими, как они есть", потому что Украина "проигрывает".

"Ему придётся собраться и начать принимать вещи такими, как они есть. Знаете, когда ты проигрываешь, потому что он проигрывает. Они потеряли целую полосу побережья, большую полосу побережья. Они потеряли много земли, и это очень хорошая земля, которую они потеряли", - сказал президент США.

Он утверждает, что Зеленский якобы "заставил коррумпированного Джо Байдена дать ему 350 миллиардов", добавив:

"И посмотрите, что он получил: примерно 25% его страны потеряны".

Президент заявил, что несмотря на уважение к народу и войскам Украины, Россия гораздо больше, и "размер", по его мнению, должен победить.

"Знаете, они должны играть по правилам. Если они не читают соглашения, потенциальные соглашения, знаете, это нелегко с Россией, потому что Россия имеет преимущество. И они всегда его имели. Они гораздо больше. Они гораздо сильнее в этом смысле. Я очень ценю народ Украины и войско Украины за их, знаете, храбрость и за борьбу и все такое. Но знаете, в какой-то момент размер победит, как правило", - сказал он.

Заявления Трампа о войне в Украине

Ранее он похвастался, что США при его президентстве не только не тратят средства на войну в Украине, но и зарабатывают на этом.

"Джо Байден дал им (украинцам) 350 миллиардов долларов, а я не даю им ничего. Но я дал им в начале "Джавелины"... но Обама дал одеяла", - заявил Трамп.

Президент напомнил, что США продают свои вооружения странам НАТО "по полной цене", а НАТО передает его Украине.

