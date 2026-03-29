Окончательное погребение НАТО: дипломат о войне Трампа на Ближнем Востоке

Однако, ситуация может побудить Европу создать собственный оборонный альянс без участия США.

Если президент США Дональд Трамп не будет защищать союзников по НАТО, которые не увеличили оборонные расходы до 5% от ВВП, это может привести к краху Альянса.

Такое мнение высказал Владимир Огрызко, руководитель Центра по изучению России, бывший министр иностранных дел Украины, на Radio NV.

Как Трамп может развалить НАТО

"Он еще хочет настолько пересмотреть то, что происходит в самом НАТО, что будет сам решать, кому оказывать помощь, а кому нет. Это на самом деле развал НАТО. Это на самом деле то, о чем мечтает Путин. Сейчас все страны не тратят по 2% ВВП, о чем договаривались много лет назад. Но сейчас он уже поставил планку в 5%. И очевидно, что таких стран сейчас одна-две. Это будет означать, что некоторые страны, ну, например, та же Испания, фактически будут исключены из членов альянса. И не только она. Если такие, так сказать, реформы будут введены Трампом, тогда это будет окончательное погребение НАТО как структуры", – сказал Огрызко.

Дипломат о Ближнем Востоке

Также дипломат отреагировал на конфликт между Германией и США относительно участия европейских стран в войне на Ближнем Востоке. Огрызко назвал заявления Трампа манипулятивными. А ответ европейцев – сигналом того, что они больше не будут пытаться угодить Трампу, играя в его игры.

"Можно было бы у него (Трампа, – УНИАН) спросить, а информировал ли он своих союзников по НАТО о том, что собирается начинать военные действия против Ирана? Нет, он не информировал, не советовался, не согласовывал свои планы, не делал того, что традиционно делают союзники, если они являются союзниками. Теперь Трамп обвиняет Европу в том, что она не помогает. Ну извини, а как помогать, если ты считаешь меня второсортным, с которым не нужно даже консультироваться, которого не нужно даже информировать? Ну вот и прилетел ответ", – добавил Огрызко.

В то же время эксперт отметил, что в этой ситуации для Европы может быть и положительная сторона. Поскольку это может подтолкнуть их к созданию собственной системы безопасности и обороны, которая будет базироваться на европейских возможностях.

"Есть две страны, которые обладают ядерным оружием. И есть много стран, которые могут выпускать самые современные виды вооружений для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. И это будет тогда прощание с Трампом в сфере безопасности. Если он хочет быть за океаном и раздавать всем указания, ну что ж, этот период, пожалуй, уже завершится и на этом история, по крайней мере, с нынешней администрацией будет закончена", – отметил Огрызко.

Спор между Европой и США: что нужно знать

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал как можно скорее закончить войну на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что Германия не является частью этой войны и не хочет ею быть.

Президент США Дональд Трамп в ответ заявил, что "Украина – тоже не война США". В то же время он подчеркнул, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев.

Отметим, что ранее Трамп публично призвал европейские страны присоединиться к войне США на Ближнем Востоке. Однако получил коллективный отказ от Альянса. На фоне этого критике подвергся генсек НАТО Марк Рютте, который призвал Альянс "объединиться", чтобы откликнуться на призыв президента США развернуть военно-морские силы в Ормузском проливе.

