Худший сценарий для НАТО: Трамп может заключить сделку с РФ за спиной Европы, - The Times

В Европе растут опасения, что США могут бросить своих союзников по НАТО и заключить сделку с Россией. Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.
По словам чиновников, Европа должна быть готова сражаться в одиночку в случае "наихудшего сценария". Европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страны-члены НАТО в случае нападения России на их территорию.
"Уход американцев из европейских дел безопасности уже не является наихудшим сценарием. Наихудший сценарий - это уход американцев из европейской безопасности и их поворот против нас... Трамп может попробовать заключить с россиянами грандиозную сделку над нашими головами - то, что казалось невозможным пять-шесть лет назад", - сказал журналистам один из европейских чиновников.
Британский военный источник также выразил опасения, что США могут отказаться защитить восточный фланг НАТО в случае нападения. В издании подчеркнули, что эти опасения были высказаны в тот же день, когда США обдумывали возможность перенаправить ключевые ресурсы, предназначенные для Украины, на Ближний Восток.
Кроме того, в последнее время Трамп все чаще критикует союзников по НАТО, заявляя, что они не помогают США в войне против Ирана. Ранее он намекнул, что в ответ на это Штаты также могут "не оказаться на месте" в случае нападения на союзников.
"Мы там, чтобы защищать Европу от России. Теоретически это нас не касается, у нас есть большой, широкий, прекрасный океан. Мы там, чтобы защищать НАТО… чтобы защищать их от России… Но они не там, чтобы защищать нас. Это не имеет смысла", - говорил Трамп.
Трамп набросился на страны НАТО из-за Ирана
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО не сделали абсолютно ничего, чтобы помочь Вашингтону с Ираном. По его словам, США никогда не забудут об этом.
Позже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил решительную поддержку военным действиям США против Ирана. Они призвал страны НАТО объединиться, чтобы поддержать Трампа.