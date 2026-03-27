Худший сценарий для НАТО: Трамп может заключить сделку с РФ за спиной Европы, - The Times

Трамп все чаще критикует союзников по НАТО.

В Европе растут опасения, что США могут бросить своих союзников по НАТО и заключить сделку с Россией. Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

По словам чиновников, Европа должна быть готова сражаться в одиночку в случае "наихудшего сценария". Европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страны-члены НАТО в случае нападения России на их территорию.

"Уход американцев из европейских дел безопасности уже не является наихудшим сценарием. Наихудший сценарий - это уход американцев из европейской безопасности и их поворот против нас... Трамп может попробовать заключить с россиянами грандиозную сделку над нашими головами - то, что казалось невозможным пять-шесть лет назад", - сказал журналистам один из европейских чиновников.

Британский военный источник также выразил опасения, что США могут отказаться защитить восточный фланг НАТО в случае нападения. В издании подчеркнули, что эти опасения были высказаны в тот же день, когда США обдумывали возможность перенаправить ключевые ресурсы, предназначенные для Украины, на Ближний Восток.

Кроме того, в последнее время Трамп все чаще критикует союзников по НАТО, заявляя, что они не помогают США в войне против Ирана. Ранее он намекнул, что в ответ на это Штаты также могут "не оказаться на месте" в случае нападения на союзников.

"Мы там, чтобы защищать Европу от России. Теоретически это нас не касается, у нас есть большой, широкий, прекрасный океан. Мы там, чтобы защищать НАТО… чтобы защищать их от России… Но они не там, чтобы защищать нас. Это не имеет смысла", - говорил Трамп.

Трамп набросился на страны НАТО из-за Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО не сделали абсолютно ничего, чтобы помочь Вашингтону с Ираном. По его словам, США никогда не забудут об этом.

Позже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил решительную поддержку военным действиям США против Ирана. Они призвал страны НАТО объединиться, чтобы поддержать Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: