Трамп хочет получить астрономические $1,5 триллиона на оборону: он использует для этого Украину

Украине стоит готовиться к шквалу критики.

Президент США Дональд Трамп хочет получить на 2027 год астрономический оборонный бюджет в размере 1,5 трлн долларов. Для сравнения, в 2025 году, согласно данным SIPRI, совокупный оборонный бюджет всего мира, за исключением США, составлял 1,8 трлн долларов.

И достичь таких целей Трамп вполне возможно собирается, используя критику Украины, пишет Defense Express.

Так, по данным Defense News, формально бюджет национальной безопасности составит около 900 млрд долларов, но Трамп запросит дополнительное финансирование в пределах от 400 до 600 млрд долларов.

Этот механизм уже использовался в прошлом году, когда Конгресс к согласованным в бюджете 892,6 млрд долларов на основе дополнительного запроса добавил еще 150 млрд долларов.

Деньги из оборонного бюджета должны пойти на финансирование Golden Dome и строительство линкоров Трампа, а также на увеличение производства оружия и пополнение истощенных запасов.

При этом эксперты Defense Express отмечают: именно последний пункт может стать одним из главных инструментов публичного продвижения таких расходов – с помощью критики помощи Украине.

"Поэтому стоит готовиться к тому, что на Украину вскоре обрушатся потоки обвинений. И, конечно, в них будут упоминаться мифические якобы предоставленные 350 млрд долларов. Хотя официальные цифры за все годы отражения полномасштабного вторжения РФ – 67 млрд долларов на вооружение, еще 31,5 млрд долларов в качестве прямой поддержки бюджета", – отмечают эксперты.

СМИ писали, что Дональд Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине, чтобы заставить Европу присоединиться к усилиям по разблокированию Ормузского пролива.

Также недавно Трамп в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты не должны были вмешиваться в войну в Украине и тратить значительные средства на поддержку Киева. Он резко раскритиковал предыдущую политику Вашингтона, заявив, что США потратили сотни миллиардов долларов без какой-либо выгоды.

