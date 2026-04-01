Трамп шантажирует Европу оружием для Украины, чтобы добиться помощи с Ормузским проливом, – FT

Собеседники издания отмечают, что Трамп был "довольно зол" из-за отказа европейцев помочь в разблокировании Ормузского пролива.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине, чтобы заставить Европу присоединиться к усилиям по разблокированию Ормузского пролива.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. Издание отмечает, что стратегически важный логистический маршрут, по которому проходит пятая часть всего экспорта нефти в мире, Иран заблокировал после того, как США и Израиль нанесли по стране удары в конце февраля.

В прошлом месяце президент США потребовал от стран НАТО помощи в открытии водной артерии, но получил отказ. В Европе подчеркнули, что это невозможно, пока продолжается конфликт на Ближнем Востоке. Другие же сказали, что это "не наша война".

Как сообщили журналистам неназванные чиновники, в ответ Трамп пригрозил прекратить поставки в PURL. Это инициатива НАТО по закупке оружия для Украины, финансируемая европейскими странами. В результате группа ключевых членов Альянса опубликовала заявление, в котором говорилось о готовности "присоединиться к соответствующим усилиям по обеспечению безопасного прохода через пролив".

На ее обнародовании настаивал именно генсек НАТО Марк Рютте, "поскольку Трамп угрожал выйти из PURL и вообще отказаться от помощи Украине", пояснил один из собеседников.

"Заявление было быстро составлено, а другие страны присоединились к нему позже, поскольку не хватило времени, чтобы сразу пригласить всех к подписанию", – добавил он.

Два чиновника, с которыми поговорило издание, отмечают, что незадолго до этого Рютте участвовал в многочисленных беседах с Трампом и госсекретарем США Марко Рубио. Другой источник сообщил, что в разговоре с представителями Франции, Германии и Великобритании Рютте заметил, что Трамп был "достаточно разгневан" из-за отказа европейцев помочь в разблокировании Ормузского пролива.

Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер заявил, что на этой неделе проведет переговоры между 35 подписантами заявления о формировании коалиции для открытия Ормузского пролива, но уже после прекращения боевых действий.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сказала, что "Трамп четко выразил свое разочарование в отношении НАТО и других союзников". Ранее американский лидер подчеркнул, что "Соединенные Штаты это запомнят".

Отдельно в материале отмечается, что вечером 1 апреля Трамп планирует выступить с обращением к американцам, в котором заявит, что "безусловно" рассмотрит возможность выхода из НАТО. Об этих планах он рассказал агентству Reuters.

США допускают возможность выхода из НАТО

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Витакер заявил, что Трамп "оценивает и переоценивает" все, что связано с Альянсом.

По его словам, речь идет, в том числе, о поддержке европейских усилий в Украине. Витакер добавил, что сейчас на столе много вариантов. Вашингтон будет действовать в соответствии с намерениями Трампа, когда американский президент примет решение.

