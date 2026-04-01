Трамп пересматривает все, что связано с НАТО, включая поддержку Украины, - постпред США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп переоценивает все, что связано с НАТО.

Такое заявление сделал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Newsmax. По его словам, речь идет в том числе поддержка европейских усилий в Украине.

"Я думаю, сейчас совершенно очевидно, что президент Трамп оценивает и переоценивает все. Будь то наше участие в НАТО, наша поддержка европейских усилий в Украине или что-либо еще, что делают Соединенные Штаты. Я имею в виду, президент Трамп был избран американским народом для того, чтобы привнести подход "Америка прежде всего" во все эти ситуации. И он, как главнокомандующий, принимает многие из этих решений", – сказал он.

Видео дня

Уитакер отметил, что Вашингтон будет действовать в соответствии с намерениями Трампа, когда он примет решение.

"Сейчас на столе – абсолютно все варианты", – добавил постпред США при НАТО.

США и НАТО

Президент США Дональд Трамп ставил под вопрос членство страны в НАТО еще во время своего первого срока. Теперь же он говорит, что всерьез рассматривает выход Штатов из Альянса. Такая риторика появилась на фоне того, что страны НАТО отказались помогать США в разблокировании Ормузского пролива, который Иран закрыл после начала американо-израильской операции на Ближнем Востоке.

Ранее о том, что США могут пересмотреть свои отношения с НАТО после окончания войны с Ираном говорил и госсекретарь Марко Рубио. По его словам, причиной может стать недостаточная поддержка со стороны военного альянса во время конфликта на Ближнем Востоке.

