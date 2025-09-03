'Искренние поздравления': Трамп иронично обвинил Россию, Китай и КНДР в заговоре против США

Американский лидер сделал соответствующее заявление, комментируя военный парад в Пекине.

Президент США Дональд Трамп внимательно наблюдал за историческим военным парадом в Китае. Его реакция на событие была саркастической.

В Truth Social Трамп написал, что желает лидеру КНР Си Цзиньпину и замечательному народу Китая "провести замечательный и длительный день празднования". Впрочем, Трампа задело присутствие на параде российского диктатора Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Пожалуйста, передайте мои самые искренние поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые сговариваются против Соединенных Штатов Америки", - написал Трамп.

Перед этим он выразил надежду, что Си "вспомнит об огромной поддержке и крови", которые США оказали Китаю, "чтобы помочь ему обеспечить свою свободу от очень недружественного иностранного захватчика".

"Многие американцы погибли в стремлении Китая к Победе и Славе", - добавил он.

Военный парад в Пекине - главные новости

Как сообщал УНИАН, Китай провел военный парад, который прокатился через церемониальное сердце Пекина - с истребителями, танками и последними образцами китайских военных технологий. Это самая масштабная демонстрация силы и дипломатического влияния за последние годы.

Парад, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, стал кульминацией многонедельной кампании правящей Коммунистической партии, направленной на разжигание национализма, пересмотр роли Китая в той войне и утверждение партии как спасителя нации от иностранного агрессора - Императорской Японии.

