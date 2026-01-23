Трамп будет главным в 'Совете мира' даже после завершения президентского срока, - NYT

В уставе новой международной институции Дональд Трамп получает право вето, контролирует повестку дня и может возглавлять совет даже после завершения президентского срока.

Так называемый "Совет мира" будет иметь глобальный масштаб, но фактически будет находиться под полным контролем одного человека. Согласно проекту устава, направленного в столицы стран в течение последних недель, первым и ключевым председателем совета назначен Дональд Трамп, пишет The New York Times.

В статье 3.2 устава прямо указано, что именно Трамп будет иметь право вето на все решения, определять повестку дня, приглашать новых членов, сможет полностью распускать совет и назначать своего преемника.

О поддержке инициативы уже заявили ряд стран. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, один из ближайших союзников Трампа в Европе, подтвердил участие Будапешта, написав в Facebook: "Если Трамп, то мир". Также о присоединении сообщили Саудовская Аравия, Египет, Израиль, Беларусь, Пакистан и несколько других государств.

Видео дня

Конкурент ООН

В то же время инициатива вызвала резкую критику со стороны международных экспертов. Профессор международного права Кембриджского университета Марк Веллер назвал проект прямым ударом по Организации Объединенных Наций. По его словам, "это выглядит как попытка переформатировать мировой порядок под одного человека и его видение".

Администрация Трампа, представляя Совет мира на прошлой неделе, заявила, что он будет заниматься не только конфликтом в Газе, но и более широким кругом кризисов. В уставе указано, что цель совета – "обеспечить прочный мир в регионах, которые пострадали или находятся под угрозой конфликта", что фактически дублирует мандат ООН по поддержанию международного мира и безопасности.

Посланник Трампа по вопросам мира Стив Виткофф заявил, что совет должен стать платформой для "обмена мнениями" по урегулированию конфликтов, в частности в Украине, России, Иране, Судане и Сирии.

Сам Трамп признал, что инициатива фактически подменяет существующие международные механизмы. Он заявил:

"Хотелось бы, чтобы Организация Объединенных Наций могла сделать больше. Хотелось бы, чтобы нам не был нужен Совет мира".

Проект устава также предусматривает вступительный взнос в 1 миллиард долларов для стран, которые стремятся оставаться членами совета более трех лет. В Вашингтоне уверяют, что средства будут находиться под "высшим финансовым контролем".

Отдельно отмечается, что Дональд Трамп может оставаться председателем Совета мира даже после завершения президентского срока – фактически бессрочно, "пока не уйдет в отставку". В то же время будущий президент США будет иметь право назначить представителя страны в эту структуру.

"Совет мира" – главные новости

Как сообщал УНИАН, вчера президент США официально объявил о создании "Совета мира" во время мероприятий в Давосе.

В частности, к "Совету мира" присоединились следующие страны: Марокко, Бахрейн, Аргентина, Армения, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция. ОАЭ, Узбекистан и Монголия.

Сегодня стало известно, что Трамп отозвал ранее отправленное приглашение премьер-министру Канады Марку Карни присоединиться к созданному им "Совету мира".

Вас также могут заинтересовать новости: