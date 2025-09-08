Политик высказал скандальные заявления относительно войны в Украине.

Заместитель председателя правящей словацкой партии Smer и депутат парламента Тибор Гашпар заявил, что РФ спровоцировали на войну и сравнил Украину с ХАМАС, передает Aktuality.

Известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо все время повторяет, что война РФ против Украины является нарушением международного права, но считает, что Россия имела причины для этого нападения.

С таким мнением согласился и Тибор Гашпар во время дискуссионной программы на телеканале "Маркиза", где провел встречу с главой оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михалом Шимечкой.

"Роберт Фицо неоднократно высказывался именно о том, как он воспринимает шаг Российской Федерации. Он считает начало войны в Украине нарушением международного права, но, в отличие от господина Шимечки, который в предыдущем выступлении говорил, что это неоправданная агрессия, я считаю совсем наоборот. Это спровоцированная агрессия", - отметил политик.

Также Гашпар сравнил Украину с ХАМАС и его нападением на Израиль 7 октября 2023 года.

"Это такой же спровоцированный конфликт, как когда террористы из Палестины напали на Израиль. Война развивалась абсолютно таким же образом", - сказал депутат.

Шимечка перебил его и подчеркнул:

"Вы же не серьезно. ХАМАС убил тысячу человек. Вы хотите сказать, что украинцы вторглись в Россию и убили тысячу гражданских лиц?".

Кроме того, политик напомнил Гашпару, что Фицо, будучи лидером оппозиции, проголосовал за резолюцию словацкого парламента в 2022 году, в которой говорилось о неспровоцированной агрессии из-за российского вторжения в Украину.

Последние заявления Фицо относительно войны в Украине

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил Украине помощь. Он отметил, что его страна готова поделиться своим опытом евроинтеграции, чтобы Киев не повторил тех же "роковых ошибок", которые в свое время допустила Братислава.

"Меня радует, что мы смогли с вами поговорить тет-а-тет и объяснить некоторые моменты друг другу и настаивать на каких-то своих точках зрения. Некоторые точки зрения разные, такая жизнь", - сказал Фицо во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также словацкий премьер заявил, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован во встрече с Зеленским не только в Москве. Как пишут словацкие СМИ, во время встречи с Фицо в Ужгороде Зеленский тоже "дал понять, что готов встретиться с Путиным".

