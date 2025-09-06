Словацкий премьер считает, что гарантии безопасности должна получить не только Украина, но и Россия.

Российский диктатор Владимир Путин выразил заинтересованность во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет словацкое издание Teraz. Такую заинтересованность Путин выразил во время их встречи в Китае. А во время встречи с Фицо в Ужгороде Зеленский "дал понять, что готов встретиться с Путиным".

"Даже президенту Зеленскому политически не очень выгодно было бы встретиться с президентом Путиным, и, конечно, граждане Российской Федерации тоже не были бы в восторге, если бы президент Путин встретился с президентом Зеленским. Но оба они понимают, что, несмотря на то, что это может нанести им политический ущерб, необходимо встретиться и обсудить вопрос, потому что если они не будут вести переговоры, война будет продолжаться дальше", – сказал Фицо.

При этом словацкий премьер считает, что гарантии безопасности должна получить не только Украина, но и Россия. В то же время он отверг возможность вступления Украины в НАТО.

Фицо также добавил, что Словакия не будет отправлять своих военных в Украину. Политик считает, что роль его страны в вопросе гарантий безопасности может заключаться в, например, разрешении на перемещение военных других стран через территорию Словакии.

"По его мнению, война в Украине является более сложной, чем кажется. Он неоднократно намекал, что русскоязычное население на востоке страны подвергалось дискриминации, о чем часто заявляет российская пропаганда. Однако Фицо снова поддержал вступление Украины в Европейский Союз. По его мнению, это долгий путь для страны. Он считает ее вступление в Союз полезным и для самого ЕС", – пишет издание.

По мнению Фицо, на пути к вступлению Украины в ЕС Киев может столкнуться с препятствиями со стороны "крупных государств европейского сообщества". Словацкий чиновник порекомендовал Зеленскому заранее провести с ними переговоры. По его мнению, война в стране тоже будет "тормозящим эффектом".

Премьер Словакии в очередной раз озвучил тезис о необходимости нормализации отношений с Россией. Фицо считает, что после окончания российско-украинской войны необходимо как можно скорее начать международное сотрудничество с агрессором.

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, разговоры о личной встрече между Зеленским и Путиным активизировались после визита российского диктатора на Аляску, где он встретился с американским лидером Дональдом Трампом. Но потом в России эту идею отвергли.

Правитель РФ Путин заявил, что готов встретиться с украинским президентом в Москве. Зеленский отклонил предложение и заявил, что российский диктатор может приехать в Киев.

