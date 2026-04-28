Террорист Андерс Брейвик сменил имя на самое распространенное в Норвегии

Осужденный за самый масштабный теракт в современной истории Норвегии Андерс Брейвик официально сменил имя. Отныне он зарегистрирован как Ян Йохансен – самое распространенное сочетание имени и фамилии в стране. Об этом сообщает Aftenposten.

Смена имени была утверждена в национальном реестре Норвегии. По статистическим данным, в конце 2025 года почти 600 человек в стране носили имя Ян Йохансен, что делает его максимально типичным для Норвегии.

Это уже не первая смена имени осужденного. Ранее он использовал другие, в частности Фар Скалдигримм Раускьолдр аф Нортрик, а еще раньше был зарегистрирован как Фйотольф Хансен.

Адвокат осужденного Ойстейн Сторрвик отказался комментировать как само изменение имени, так и его возможные мотивы.

Андерс Брейвик – история преступления и заключения

Андерс Брейвик известен как организатор терактов 22 июля 2011 года в Осло и на острове Утойя, где погибло 77 человек.

В 2012 году его приговорили к максимальному наказанию в Норвегии – не менее 21 года заключения с возможностью продления срока. С тех пор он находится в изоляции в тюрьме.

В течение последних лет осужденный неоднократно подавал иски относительно условий содержания и дважды – в 2022 и 2024 годах – пытался добиться условно-досрочного освобождения, однако безуспешно.

Также сообщалось, что в его камере постепенно меняли условия содержания – в частности, элементы интерьера и содержание животных – в рамках требований пенитенциарной системы Норвегии.

