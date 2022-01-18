Норвежский террорист обратился в суд.

Во вторник, 18 января, начнется судебный процесс, на котором суд рассмотрит ходатайство Андерса Беринга Брейвика об условно-досрочном освобождении.

Об этом сообщает норвежская газета Verdens Gang.

Брейвик, сменивший имя на Фьотольф Хансен, в июле 2011 года был приговорен к 21 году лишения свободы с минимальным сроком 10 лет.

Теперь, спустя 10 лет он добивается освобождения. Его адвокат Ойстейн Сторрвик отказался отвечать на вопросы о том, по какой причине Брейвик хочет быть освобожденным сейчас и как представляет себе жизнь на свободе.

Читайте такжеПоследователи Брейвика: в Польше праворадикалы готовили крупный теракт

"У всех остальных, кто отбывает наказание в виде лишения свободы в Норвегии, какие бы жестокие поступки они ни совершали, в приговоре прописаны элементы прогрессии. Это у него полностью отсутствует. Это вызывает ряд вопросов, которые станут предметом обсуждения", - сказал адвокат.

Суд будет проходить в тюрьме Шиен, где террорист находится в заключении с 2013 года - в изолированный камере без контакта с сокамерниками.

Сторона обвинения считает, что Брейвик все еще опасен для общества.

Напомним, что в 2011 году Андерс Брейвик убил в общей сложности 77 человек в Осло и на острове Утойя. Сейчас он отбывает самый длинный в Норвегии срок - 21 год, который может быть продлен, если преступника сочтут опасным.

В 2016 году норвежский суд признал условия его заключения "негуманными", но в следующем году апелляционный суд отклонил эту жалобу.

В 2018 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу приговоренного к заключению за массовое убийство Андерса Брейвика на "нечеловеческие" условия в норвежской тюрьме.

В том же году Брейвик впервые заявил о том, что он сожалеет о содеянном.

Вас также могут заинтересовать новости: