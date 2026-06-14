Великобритания перехватила танкер 'теневого флота' России прямо в Ла-Манше, – Стармер

Премьер-министр страны назвал это очередным ударом по России.

Британские военные остановили танкер "теневого флота" России, который пытался пройти через пролив Ла-Манш. Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер в соцсети X.

По словам главы британского правительства, он лично утром отдал приказ Вооруженным силам перехватить танкер.

"Эта успешная операция наносит очередной удар по России и напоминает тем, кто подпитывает войну Путина в Украине, что мы не позволим им скрыться. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этой операции, в частности наши Вооруженные силы и правоохранителей, которые обеспечивают безопасность этой страны 24 часа в сутки, 365 дней в году", – написал премьер Великобритании.

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Теневой флот РФ

Ранее Франция задержала российское судно, которое подозревают в обходе международных санкций. Инцидент произошел на фоне усиления контроля в европейских водах, где страны НАТО более активно проверяют танкеры, перевозящие российскую нефть под фальшивыми или измененными флагами.

Президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что такие операции являются частью более широкой борьбы с нелегальными схемами экспорта российских энергоресурсов.

В Швеции береговая охрана также задержала нефтяной танкер, который, предположительно, принадлежит к российскому "теневому флоту". Судно было остановлено в территориальных водах недалеко от города Треллеборг во время плановой проверки. Власти подозревают, что танкер мог ходить под фальшивым флагом и использовать схемы сокрытия реального владельца и маршрута.

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