Лиз Трасс последние дни на посту премьер-министр Великобритании готовилась к тому, что Путин может использовать ядерное оружие по Украине.

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс последние дни на своей должности (в 2022 году) провела в готовности к тому, что Россия могла применить ядерное оружие по Украине. В обновленном издании биографии политической деятельницы Out of the Blue отмечается, что потенциальные последствия могли повлиять на Британию, поэтому проводились, в частности, кризисные совещания по этому поводу.

Трасс провела множество часов за изучением спутниковых метеорологических данных и направления ветра и готовясь "к случаям радиационного отравления" в том случае, если кремлевский диктатор пойдет на шаг с применением ядерного оружия, пишет The Times.

Сообщается, что опасения были основаны на данных разведки США, якобы существует 50% вероятности того, что Россия развернет тактическое ядерное оружие на войне против Украины или использует более мощную боеголовку над Черным морем.

СМИ также пишет, что 18 октября 2022 года, когда тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес отправился в США для обсуждения полномасштабного вторжения РФ, президент США Джо Байден заявлял, что существует "прямая угроза" подобным действия России, если ситуация продолжит развиваться по тому же сценарию, по которому она и двигалась.

Другие новости про ядерное оружие в контексте войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что война в Украине может "случайно" перерасти в ядерный конфликт. Все из-за действий или бездействия России касаемо ядерного оружия вблизи фронта.

Кроме того, спутник показал подготовку российской ядерной ракеты Р-30 "Булава". Ракета, как сообщается, является одним из лкомпонентов "ядерной триады"

