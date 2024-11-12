Спутник показал подготовку российской ядерной ракеты Р-30 'Булава' (фото)

Вероятно, Россия сделала это демонстративно, ведь не применила маскировочных элементов.

В сети появилось спутниковое изображение, которое демонстрирует подготовку российской межконтинентальной баллистической ракеты Р-30 "Булава". Эта ракета является одним из компонентов "ядерной триады" РФ и базируется на атомных подводных крейсерах проекта 955 "Борей".

Как сообщает Defense Express, первыми на это изображение обратили внимание российские профильные ресурсы, которые заявляют, что на нем видно работу 12-го Главного управления Минобороны РФ, ответственного за обслуживание ядерного оружия. Подобные снимки являются редкими для публичного пространства, ведь до этого момента спутниковые фотографии подготовительных работ с российскими ядерными ракетами почти не публиковались.

Точное время и место снимка остаются неизвестными. На изображении, вероятно, изображен транспортно-пусковой контейнер с ракетой Р-30 "Булава" (серого цвета) в нижнем левом углу, а также несколько вспомогательных машин.

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Российская сторона не принимает никаких мер для маскировки, проводя подготовку морской баллистической ракеты фактически открыто. Это можно расценить как демонстративный шаг, имеющий целью психологическое воздействие, поскольку Запад имеет возможность постоянно отслеживать с помощью спутников эти процессы, в частности операции, связанные с ядерным вооружением РФ.

Этот инцидент со спутниковым снимком подчеркивает "прозрачность" такой деятельности, и есть основания предполагать, что аналогичные мероприятия происходят и на аэродромах стратегической авиации РФ под пристальным наблюдением западных спутников.

Ракета "Булава" - справка

Р-30 "Булава-30" является твердотопливной баллистической ракетой комплекса Д-30, которая предназначена для подводных лодок проекта 955 "Борей". По данным из открытых источников, "Булава" способна нести 6-10 боевых блоков по 100-150 кт. Общий забрасываемый вес составляет 1150 кг. Максимальная дальность ракеты - 9300 км.

За годы испытаний "Булава" заслужила славу довольно капризного оружия. Из-за технических проблем многие запуски завершились неудачно или лишь частично удачно.

В ноябре Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что новые испытания ракеты также оказались неудачными, хотя россияне заявили о якобы успешном пуске.

Кроме того, в прошлом году сообщалось, что Россия вывела из боевого состава атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", которая была крупнейшей в мире по водоизмещению и использовалась для испытаний "Булавы".

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