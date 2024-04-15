Она считает, что его политика была более эффективной.

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки должен победить Дональд Трамп.

"Я не думаю, что Байден был особенно благосклонен к Соединенному Королевству. Я думаю, что он часто на стороне Европейского Союза. И я, безусловно, думаю, что хотела бы видеть нового президента в Белом доме", - цитирует Трасс Politico.

По ее словам, политика Трампа на посту президента была очень эффективной, также он был более эффективным в предотвращении расширения агрессивных режимов. "Я думаю, что мы были бы в другом положении, если бы он был переизбран в 2020 году", - отметила она.

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Позиция Лиз Трасс по Украине:

Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании с 6 сентября до 25 октября 2022 года, это стало самым коротким сроком пребывания на посту британского премьера.

Она активно выступала за усиление помощи Украине и называла Путина отчаявшимся мошенником. "Если Путин добьется успеха, Европу ждут неописуемые страдания и ужасные последствия для всего земного шара", - говорила Трасс.

Премьер называла войну в Украине "войной всех", "Потому что победа Украины - стратегический императив для всех нас", - говорилось в ее речи.

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