Действия России по отношению к своим ядерным боеголовкам могут привести к опасным последствиям.

Война в Украине с начала полномасштабного вторжения России несколько раз могла перерасти в ядерный конфликт из-за "особенностей" хранения оккупантами ядерных боеголовок на военных базах, сообщают эксперты.

Кроме того, нежелание РФ должным образом обезопасить ядерные арсеналы на западе страны представляет страшную опасность, по мере увеличения стремления Украины поразить цели внутри России, пишет Foreign Affairs.

"Украина имеет полное право защищать себя таким образом, и нет никаких признаков того, что украинские силы будут намеренно нацеливаться на места хранения ядерных боеголовок. Однако, поскольку удары украинских беспилотников уже достигли Москвы, очевидно, что по меньшей мере 14 российских ядерных хранилищ теперь находятся в пределах досягаемости их беспилотников", - говорится в материале.

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Два таких объекта, как сообщается, находятся на расстоянии около 150 километров от границы с Украиной; еще пять — приблизительно в 250-300 км. Эти расстояния в пределах досягаемости современных ракет, которые западные союзники передают Украине и которыми еще запрещено наносить удары по территории РФ.

СМИ пишет, что ответственность за перемещение ядерных боеголовок лежит непосредственно на российском правительстве:

"Россия знает, что ее боеголовки не должны находиться вблизи обычных военных операций: после того как Украина нанесла первые удары беспилотниками и ракетами по Белгороду весной 2023 года, Россия быстро сообщила, что в ее белгородском хранилище больше не хранятся ядерные боеголовки, понимая, что боеголовки не должны храниться вблизи активных боевых действий".

Что касается ядерных боеголовок, которые находятся в других местах хранения — Россия не делала никаких заявлений об их статусе. Этому журналисты приписывают несколько причин, в частности, то, что кремлевский диктатор Владимир Путин может считать признаком слабости перемещение ядерного оружия. Кроме того, российское высшее руководство "может не осознавать опасности", которую представляет ее ЯО, а еще "опасаться", что страны НАТО могут неправильно истолковать процесс перемещения боеголовок и нанести превентивный удар по этим целям.

"Возможность того, что украинский беспилотник или ракета поразит боеголовку и вызовет взрыв, который распространит расщепляющийся материал, уже является серьезным риском. Но это не единственный риск", - пишут эксперты. Более опасной ситуацией станет переведение хранилища в состояние "оперативного хаоса" в случае захвата территории, где находится ядерное оружие, что или позволит "субъектам" захватить его, или непреднамеренно спровоцирует Россию на использование ЯО по своему врагу.

Помимо этого, Россия нарушила "священный принцип ядерной безопасности", когда начала ракетные атаки на Украину 24 февраля 2022 года и впоследствии с военных баз, где хранится атомное оружие, так как подобные локации становятся законной целью для ответных действий.

В марте 2022 года Россией использовалась авиабаза "Энгельс-2" для атак ракетами "Кинджал", которые также могут нести ядерный заряд. Украина, как сообщается, уже не раз атаковала эту базу с помощью БПЛА. Эта ситуация касается и Ейска, и Морозовска.

Однако эксперты подчеркивают, что удар по хранилищу ядерного оружия не приведет к взрыву боеголовок в том случае, если они не находятся в процессе перемещения для технического обслуживания или на ж/д перегрузочном пункте — тогда это привело бы к мощному взрыву.

В материале говорится, что, чтобы по-настоящему защитить ядерный арсенал, России необходимо прекратить войну в Украине. А пока этого не произошло — перевезти подобные боеголовки со всех баз, которые находятся вблизи военных действий и авиабаз, с которых наносятся удары по гражданской инфраструктуре Украины.

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Ранее УНИАН сообщал, что Россия готовит удары по объектам ядерной инфраструктуры Украины. "Мы должны их защищать, с одной стороны, а также мир должен резко и твердо реагировать, чтобы этого не допустить", – подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Кроме того, Китай и Индия не смогут поддерживать Россию, если она применит ядерное оружие. Последствия для самой РФ могут быть катастрофическими.

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