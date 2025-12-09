Интересы США теперь совпадают с интересами Москвы в отношении Евросоюза.

Россия с энтузиазмом встретила новую стратегию нацбезопасности США, и на это у нее есть обоснованные причины, пишет обозреватель Марк Чемпион в своей колонке для Bloomberg.

"В конце концов, стратегия призывает к разрыву трансатлантического альянса, к которому стремились все лидеры Кремля — за исключением Михаила Горбачева и Бориса Ельцина — с 1945 года", - пишет он.

Эксперт отмечает, что главная причина этого вполне очевидна. Авторы американской стратегии, в отличие от своих предшественников, считают, что интересы США теперь совпадают с интересами Москвы в том, что касается Евросоюза.

"Лучше, чтобы это была атомизированная группа малых и средних стран, которыми можно манипулировать и которых можно эксплуатировать для получения экономической выгоды, чем единый экономический гигант с ВВП свыше $30 трлн и возможностью давать отпор", - пишет он.

Второй интерес, который Дональд Трамп и Владимир Путин разделяют в Европе — смещение либеральных лидеров, поскольку они представляют угрозу для внутренней политической риторики, от которой оба зависят, чтобы остаться у власти, продолжает Чемпион:

"Говоря более прямо — когда речь заходит о культурных войнах, Трамп и Путин являются союзниками, а либеральная Европа — их врагом".

Он считает, что причина, по которой Путин так резко отреагировал, когда Украина в 2013 году попыталась подписать торговое соглашение с ЕС, заключалась в том, что Кремль не мог позволить, чтобы столь близкий сосед достиг процветания и свобод по польскому образцу в составе блока.

"Что бы тогда подумали россияне о необходимости их собственной авторитарной системы? Менее чем за два года до этого Путину пришлось подавить продемократическое движение в России, и он не мог позволить Украине возродить его, предоставив доказательства его эффективности", - подчеркивает он.

Трампу, в свою очередь, нужно, чтобы либеральная Европа потерпела неудачу, если он хочет убедить будущее большинство американских избирателей в том, что именно он предлагает единственное решение их проблем:

"Отсюда и необычное признание в новой стратегии безопасности Трампа, что США дают себе право вмешиваться в европейскую политику, чтобы обеспечить приход к власти там лидеров в стиле MAGA".

Однако нельзя восстановить демократию, подчинив все институты воле лидера, или улучшить свободу слова, подавляя академическую независимость. Также невозможно обеспечить мир, разрушая международные институты и возвращаясь к эпохе великих держав, где существовали сферы влияния, отмечает Чемпион.

"Поэтому для поддержания этих вымыслов необходима манипуляция… От Великобритании до Германии ультраправые мини-Трампы ждут своего часа, чтобы захватить власть по всей Европе", - пишет он.

При этом ничто не указывает на то, что европейцы найдут в себе мужество добровольно сократить свою чрезмерную зависимость от американского оружия и технологий. Это чревато экономическим риском из-за неизбежной торговой войны, которая последует за таким шагом.

Стратегия нацбезопасности США

США в своей новой стратегии утвердили, что окончание войны в Украине является приоритетом внешней политики страны.. Старший советник президента США по политическим вопросам Стивен Миллер заявил, что это вопрос, который Трамп продолжает ставить на первое место.

А вот американский обозреватель Мэтью Сайед в колонке для The Times заявил, что Трамп превратил внешнюю политику США в "личный рэкет". По его словам, внешняя политика США при Трампе давно потеряла признаки логики или национальных интересов.

