У мировых деспотов есть поводы для празднования, в то время как у демократов есть поводы для беспокойства, особенно в Европе.

"Политика США должна заключаться в поддержке свободных народов, которые сопротивляются попыткам подчинения вооруженными меньшинствами или внешним давлением", — заявил бывший президент США Гарри Трумэн в выступлении перед Конгрессом в 1947 году.

"Доктрина Трумэна" рассматривала защиту демократии за рубежом как жизненно важный интерес США — но, как оказалось, это не точка зрения, которой придерживается президент США Дональд Трамп и его сторонники, пишет обозреватель Politico Джейми Деттмер в своем материале.

По его словам, если у кого-то еще оставались сомнения или теплилась надежда, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году высказался неосторожно, когда обрушился с жесткой критикой Европы, — то новая Стратегия национальной безопасности США (NSS) должна развеять любые иллюзии.

Все президенты США публикуют такую стратегию в начале своего срока, чтобы обозначить внешнеполитическое мышление и приоритеты, которые затем определяют распределение бюджета Пентагона. И на всех 33 страницах этого документа у мировых деспотов много поводов для радости, а у сторонников демократии — для тревоги, особенно в Европе, говорится в материале.

Раскрывая, что администрация Трампа понимает под принципом "Америка прежде всего", новая стратегия безопасности представляет собой решительный разрыв с Трумэном и порядком, сформированным после 1945 года последовательными президентами США.

"Все сводится к получению меркантилистского преимущества, а ее руководящий принцип — право сильного. В дальнейшем внешняя политика Трампа не будет "основана на традиционной политической идеологии", а будет определяться тем, "что работает для Америки". И, по-видимому, "то, что работает для Америки", — это проявлять мягкость к автократам, будь то теократическим или светским, и обрушиваться на традиционных союзников в поражающем семейном предательстве", - пишет Деттмер.

Он подчеркнул, что враждебность, демонстрируемая этой стратегией к Европе, не должна удивлять — ближайшие помощники Трампа едва скрывают презрение к ЕС, а сам президент США говорил, что считает блок созданным, чтобы "надуть" США. Но от этого удар не становится менее болезненным.

"Единственная часть мира, где новая стратегия безопасности [США] видит угрозу демократии, — это Европа. Странно", — отметил бывший премьер-министр Швеции и сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт.

В документе нет ни упоминания, ни критики авторитарного поведения "оси автократии" — Китая, России, Ирана и Северной Кореи. Также отвергаются интервенционистские подходы — попытки давить на автократии или подталкивать их к "демократическим или иным социальным изменениям, которые сильно отличаются от их традиций и истории".

Например, в стратегии 2017 года Китай описывался как системный глобальный вызов в крайне резких формулировках. "В Индо-Тихоокеанском регионе происходит геополитическое соперничество между свободной и репрессивной моделями мирового порядка", — отмечалось в том документе. Но в последней версии подобных формулировок нет — на фоне очевидных признаков, что Трамп хочет снизить напряженность; теперь высшая цель — обеспечение "взаимовыгодных экономических отношений".

Сообщается, что "все будет хорошо, пока Китай держится подальше от Западного полушария". Но КНР также нужно отказаться от любых мыслей о вторжении на Тайвань. "Сдерживание конфликта из-за Тайваня, желательно за счет сохранения военного превосходства, является приоритетом", — говорится в стратегии.

Аналогичным образом, к явному удовлетворению Москвы, документ даже не характеризует Россию как противника — в резком контрасте с версией 2017 года, которая описывала ее как главного геополитического соперника. Неудивительно, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков приветствовал NSS как "позитивный шаг" и "в целом соответствующий" российскому видению.

Пока Пекин и Москва явно довольны документом, самая резкая и ядовитая критика стратегии адресована традиционным союзникам США в Европе, пишет Деттмер.

"Ключевая проблема европейского континента, согласно NSS, — игнорирование "западных" ценностей (понимаемых как национал-консервативные ценности) и "утрата национальной идентичности" из-за иммиграции и "резкого падения рождаемости". Предполагаемый результат — экономическая стагнация, военная слабость и цивилизационное растворение", — отмечает Лиана Фикс из Совета по международным отношениям.

Новая стратегия также обрушивается на европейских союзников США за якобы "антидемократические" практики, обвиняя их в цензуре и подавлении политической оппозиции — по сути расширяя мюнхенскую критику Вэнса. Зловеще звучит то, что стратегия говорит о культивировании сопротивления внутри европейских государств путем поддержки "патриотических" партий — угрозы, вызвавшей бурю возмущения, когда ее озвучил Вэнс, но теперь официально закрепленной как политика администрации Трампа.

Европа снова поставлена перед необходимостью делать фундаментальный выбор — и быстро, считает автор.

Ранее УНИАН сообщал, что окончание войны в Украине является приоритетом внешней политики США. Старший советник президента США по политическим вопросам Стивен Миллер заявил, что это вопрос, который Трамп продолжает ставить на первое место.

А вот американский обозреватель Мэтью Сайед в колонке для The Times заявил, что Трамп превратил внешнюю политику США в "личный рэкет". По его словам, внешняя политика США при Трампе давно потеряла признаки логики или национальных интересов.

