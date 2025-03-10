10 марта отмечают День украинского гимна - ему исполняется 160 лет со дня первого публичного исполнения.

Гимн Украины - один из главных государственных символов. Это больше, чем просто песня - это символ патриотизма и стойкости страны, который занимает особое место в сердцах украинцев и играет важную роль в истории и культуре. Давайте вспомним о том, как появился Гимн Украины - текст и музыка, а также несколько удивительных фактов из истории, о которых вы, возможно не знали.

Кто написал Гимн Украины

Гимн Украины - слова, которые сегодня знают даже самые маленькие украинцы - написал 23-летний Павел Чубинский, украинский этнограф и поэт.

В далеком 1862 году, в Киеве, у него на вечеринке на улице Большой Васильковской, 106, сербские студенты из Киевского университета исполнили песню о царе Душане. В ней были слова - "сердце бьется и кровь течет за его свободу". Павлу песня настолько понравилась, что буквально за полчаса он написал свой текст - "Ще не вмерла Україна", который тут же спели на сербский мотив. Вскоре песня стала популярной среди прогрессивных украинцев, но Павлу тогда славу не принесла - его сослали жить в Архангельскую губернию.

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В 1862-1863 годах композитор Михаил Вербицкий положил текст Чубинского на музыку. Впервые это произведение прозвучало в польском Перемишле на годовщине памяти Шевченко - 10 марта 1865 года. Эта дата и стала Днем Государственного Гимна Украины.

День украинского гимна - 15 любопытных фактов из истории

Песня Чубинского прошла длинный путь, пока стала национальным гимном.

Вот несколько интересных фактов из истории:

на текст стихотворения Павла Чубинского сначала была написана музыка для гитары, а позже композитор Михаил Вербицкий адаптировал ее для хора;

первую запись "Ще не вмерла Україна" сделали в октябре 1910 года на фирме Gramophon в немецком Кельне при участии известного украинского оперного исполнителя Модеста Менцинского;

как Гимн Украины 1917 года песню провозгласили в Украинской Народной Республике, но после поражения национально-освободительной борьбы исполнять запретили;

в 1939 году песню официально юридически утвердили как Гимн Карпатской Украины;

в Союзе "Ще не вмерла Україна отвергли как гимн УССР - она противоречила коммунистической идеологии, вместо него утвердили текст Павла Тычины "Живи, Україно, прекрасна і сильна";

кубанский поэт и краевед Иван Варавва включил текст песни "Ще не вмерла Україна" в сборник "Песни казаков Кубани", в изданный в 1966-м, а Кубанский казачий хор исполнял ее как древнюю казацкую песню;

в сентябре 1989 года гимн "Ще не вмерла Україна" публично исполнил Василий Жданкин - на стадионе Буковина во время фестиваля "Червона Рута-1989" в Черновцах;

24 августа 1991 года Гимн свободного украинского народа "Ще не вмерла Україна" перед зданием украинского парламента исполнила тернопольская "Заграва";

5 декабря 1991 года "Ще не вмерла Україна" официально прозвучала в исполнении известного хора им. Веревки под руководством Анатолия Авдиевского на заседании Верховной Рады - оно было посвящено Всеукраинскому референдуму и президентским выборам;

музыку Гимна ВРУ утвердила в январе 1992 года, а текст - в марте 2003 года;

тогда же, в 2003, внесли поправку в первую строку песни: старый Гимн Украины звучал как "Ще не вмерла Україна, і слава, і воля...", а новый Гимн Украины предложили исполнять как "Ще не вмерла України і слава, і воля...";

в 2005 году выпустили юбилейную монету в 10 грн, посвященную Гимну Украины и 140-й годовщине с первого исполнения;

Гимн Украины обрел невероятную популярность в 2004-м году в ходе Оранжевой революции и в 2013-м - в период Революции Достоинства;

в 2022 году ко Дню Независимости Украины был поставлен мировой рекорд "Самое массовое одновременное исполнение Гимна Украины в 50 странах мира";

оригинальные образцы текста и музыки украинского гимна до сих пор хранятся в Научной библиотеке имени Василия Стефаника во Львове.

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