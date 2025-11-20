США хотят прекратить убийства и разрушения в Украине.

Прекращение войны в Украине является одним из приоритетов внешней политики США. Об этом заявил старший советник президента США по политическим вопросам Стивен Миллер, передает "Укринформ".

"Это является вопросом, который президент продолжает ставить на первое место в нашей внешней политике, а именно по урегулированию войны между Украиной и Россией", - подчеркнул политик.

По его словам, основной целью является достижение мира в Европе, а также прекращение убийств и уничтожения невинных людей.

Видео дня

Однако Миллер не стал комментировать новый план администрации Трампа, который нацелен на окончание войны РФ в Украине.

Новый план США по окончанию войны в Украине

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сделал заявление о "мирном плане" США по Украине. По его словам, Америка разрабатывает предложения с учетом позиций обеих сторон.

Рубио подчеркнул, что для завершения такой "сложной и смертоносной войны", как в Украине, необходим обмен "серьезными и реалистичными идеями".

"А для достижения прочного мира обе стороны должны пойти на трудные, но необходимые уступки", - добавил он.

В то же время The Telegraph писал, что у "мирного плана" США по Украине есть один огромный недостаток. Как отметили в издании, уступки с украинской стороны, на которые ожидает администрация Трампа, являются политически токсичными и напрямую упираются в их красные линии.

"Американцы могут утверждать, что, учитывая развитие событий, потеря Покровска Украиной - лишь вопрос времени. Но украинцы неизбежно сочтут подобные прогнозы опасными, пораженческими и неуважительными к жертвам своей армии. Если украинцы так чувствительны к Покровску, можно только представить, что они имеют в виду, говоря о потере всего Донбасса", - добавили в The Telegraph.

Вас также могут заинтересовать новости: