Автор называет внешнюю политику Трампа "личным рэкетом", который унижает союзников и расшатывает весь западный порядок.

Внешняя политика Дональда Трампа превратилась в личный "рэкет". Европейские лидеры унижаются, а мир реагирует подарками и инвестициями, об этом пишет американский обозреватель Мэтью Сайед в колонке для The Times.

По словам аналитика, внешняя политика США при Трампе давно потеряла признаки логики или национальных интересов и превратилась в "личное вымогательство", благодаря которому бизнес-империя экс-президента получает выгоды по всему миру.

Сайед пишет, что стратегия национальной безопасности Трампа, которая якобы предупреждает о "цивилизационном стирании Европы", выглядит скорее ширмой для политики давления, шантажа и бартера влияния в пользу собственных коммерческих интересов.

Видео дня

Миллиардные сделки, резкие тарифы и внезапные "улучшения"

Колумнист напоминает о 46-процентных тарифах против Вьетнама - одного из ключевых союзников США в Азии. Вскоре после этого, по данным Reuters, компании, связанные с Трампом, получили сделки на миллиарды долларов в проектах недвижимости во Вьетнаме, после чего тарифы внезапно снизили более чем вдвое.

Похожие совпадения прослеживаются и в других регионах:

после крупных инвестиций в проекты Trump International в ОАЭ - США выдали Эмиратам доступ к новейшим полупроводникам;

фонд Джареда Кушнера получил $2 млрд от Саудовской Аравии;

государственные структуры Персидского залива использовали криптомонету WLF, созданную Трампом, для многомиллиардных операций.

"Культ личности" вместо государственной политики

Сайед сравнивает атмосферу в администрации Трампа с "позднеримским двором", где министры аплодируют любому заявлению президента, включая утверждения вроде "Я выиграл выборы 2020 года". Он называет это "культом личности", который уничтожает остатки институционального сдерживания власти.

По мнению автора, унизительная лояльность к Трампу стала нормой не только в правительстве США, но и среди мировых лидеров, которые пытаются умилостивить президента подарками и уступками. В частности, он вспоминает, как Швейцария после угроз тарифами направила делегацию с золотым слитком и часами Rolex.

Европа рискует стать жертвой давления

Сайед подчеркивает: Трамп использует влияние США, чтобы унижать и разъединять союзников - например, поддерживая крайние националистические партии Европы сразу после заключения торговых соглашений.

Автор также критикует нежелание Трампа поддерживать Украину на фоне давних бизнес-связей с Россией, цитируя известную фразу: "У нас есть все необходимое финансирование из России".

"Единственное решение - стать сильнее"

Сайед призывает европейские государства исходить из того, что США при Трампе могут не выполнить гарантий НАТО, и начать системно вкладывать в оборону. Иначе, говорит он, Запад рискует оказаться под давлением не только Трампа, но и таких игроков, как Путин и Си Цзиньпин.

Материал завершается предупреждением: если западные страны не усилятся сами, они станут объектами "безжалостного вымогательства", часть которого, по мнению автора, они уже сами допустили.

"Внешнюю политику можно рассматривать лишь как своеобразный личный вымогательский рэкет", - подытожил автор.

Стратегия США - последние новости

Как сообщал УНИАН, в новой стратегии президент США Дональд Трамп и его администрация обвиняют ЕС и миграцию в том, что они называют неизбежным, полным культурным крахом в Европе.

Это заявление содержится в Стратегии национальной безопасности США, где отмечается наличие экономических проблем в Европе, но говорится о том, что они "омрачаются реальной и более суровой перспективой уничтожения цивилизации" в течение следующих 20 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: