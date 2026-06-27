США нанесли новые удары по иранским военным объектам

Центральное командование отмечает, что Иран нарушил режим прекращения огня, а также продолжает подрывать свободу судоходства.

США нанесли удары по иранским военным объектам после атаки Ирана на торговое судно в Ормузском проливе. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

В заявлении говорится, что удары были нанесены в ответ на атаку Ирана на коммерческое судно, следовавшее транзитом через Ормузский пролив.

"Американская авиация поразила иранские места хранения ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции после того, как 25 июня Иран нанес удар по грузовому судну M/V Ever Lovely с помощью беспилотника-камикадзе (одностороннего ударного БПЛА)", - говорится в сообщении.

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Военные США также заявили, что "опасное поведение Ирана подорвало свободу судоходства в условиях, когда объёмы торговли через этот жизненно важный международный коридор продолжают расти".

"Силы CENTCOM продолжают обеспечивать координацию безопасного прохода и поддержку коммерческих судов, следующих транзитом через пролив. Военные США сохраняют присутствие и бдительность для обеспечения того, чтобы все аспекты соглашения с Ираном соблюдались, выполнялись и действовали в полной мере", - добавили в ведомстве.

Война в Иране - Ормузский пролив

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки категорически отвергают любую возможность введения платы за проход коммерческих и гражданских судов через стратегически важный Ормузский пролив.

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