Зеленский: Я один из немногих, кто говорит Трампу, что он не всегда прав

Президент Украины заявил о "хороших отношениях" с американским лидером и подчеркнул важность поддержки со стороны США.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом и он может позволить себе откровенно выражать свою позицию. Об этом он рассказал в интервью подкасту "Остальное – это политика", передает RaiNews.

По словам Владимира Зеленского, его отношения с Трампом основаны на открытости.

"У кого лучшие отношения с Трампом, чем у меня? Я думаю, что у нас хорошие отношения, потому что я один из немногих людей, кто говорит ему, что он думает. Немногие люди могут сказать президенту США, что он не всегда прав", – заявил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что поддержка США важна не только в военном плане. Сотрудничество включает и обмен опытом, который Украина приобрела во время войны.

Зеленский подчеркнул, что такое взаимодействие полезно для обеих сторон и может укрепить партнерство между Киевом и Вашингтоном.

Отношения Зеленского и Трампа

Напомним, что отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом остаются сложными и в то же время прагматичными. В разные периоды они колебались между напряженностью и сотрудничеством.

Как пишет El Pais, недавно отношения между Украиной и США вновь обострились на фоне войны в Иране и расхождений в позициях по многим другим вопросам. Киев якобы готовится воевать без поддержки Вашингтона.

В марте, когда Украина начала предлагать США и странам Персидского залива свою помощь в противодействии иранским дронам-камикадзе, Дональд Трамп несколько раз отверг это предложение. Он, в частности, заметил, что Зеленский является "последним человеком, от которого нам нужна помощь".

Вас также могут заинтересовать новости: