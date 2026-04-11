США готовы вернуть Ирану замороженные миллиарды, – Reuters

Разблокировка средств может стать частью договоренностей по безопасности в Ормузском проливе.

Соединенные Штаты согласились разморозить часть иранских активов, хранящихся за рубежом, в частности в Катаре. Об этом сообщают источники Reuters, близкие к властям Ирана.

По словам собеседников, этот шаг рассматривается Тегераном как сигнал "серьезности" Вашингтона в переговорах, проходящих в Исламабаде.

Сколько денег могут вернуть

Один из источников утверждает, что речь идет примерно о 6 миллиардах долларов. Эти средства были заморожены еще в 2018 году после возобновления санкций США против Ирана.

Деньги получены от продажи иранской нефти и первоначально хранились в банках Южной Кореи, а впоследствии были переведены в Катар в рамках обмена пленными в 2023 году.

Условия размораживания

По данным источников, возможное разблокирование активов связано с гарантиями безопасности судоходства через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов мировых поставок нефти.

Ожидается, что этот вопрос станет центральным на переговорах между сторонами.

Официального подтверждения со стороны США пока нет. Ранее Вашингтон настаивал, что эти средства могут использоваться только для гуманитарных нужд – в частности, на закупку лекарств, продуктов и медицинского оборудования.

После атак 7 октября 2023 года, связанных с группировкой ХАМАС, администрация Джо Байдена вновь заморозила эти активы, заявив о возможности полной блокировки счетов.

Иран и США – последние новости

Договоренности происходят на фоне сложных отношений между Ираном и США, которые обострились после выхода Дональда Трампа из ядерного соглашения в 2018 году и возобновления санкций.

Вице-президент США Джей Ди Венс в пятницу отправился в Пакистан на переговоры с Ираном по урегулированию ядерного спора и прекращению войны.

