Украина увидела шанс укрепить связи с НАТО после угроз Трампа, - Politico

Президент США Дональд Трамп в очередной раз огорошил союзников, заявив, что всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО.

В то время как премьер-министр Польши Дональд Туск назвал такой шаг "мечтой Путина", постоянный представитель Украины при НАТО Алена Гетманчук отреагировала с удивительным оптимизмом. Нынешние потрясения могут привести к возрождению альянса, заявила она изданию Politico.

"Вместо того чтобы говорить о распаде НАТО, я бы предпочла говорить о его переосмыслении. Как ни парадоксально, складывающаяся ситуация может открыть больше возможностей для интеграции Украины в альянс. Это поможет ему стать гораздо более эффективным, боеспособным, инновационным и готовым противостоять российской угрозе", - сказала представительница.

Учитывая, что членство в НАТО "в настоящее время политически недоступно", Гетманчук заявила, что Киев стремится к "соглашению, подобному статье 5", которое она сравнила с гарантией суверенитета Украины.

Посол признала, что вера страны пошатнулась, отчасти из-за "поведения НАТО в первые годы войны, когда оно сознательно пыталось дистанцироваться от всех ключевых процессов, связанных с предоставлением Украине самой необходимой поддержки - летального оружия".

Гетманчук заявила, что сегодня Киев находится в выгодном положении, чтобы быть партнером, который может предложить альянсу что-то в обмен на помощь:

"Даже не являясь членом НАТО, мы - единственная страна, которая на практике уже реализует Стратегическую концепцию Альянса".

Отмечается, что она имела в виду документ, в котором изложены ключевые цели и четко указаны противники, чье агрессивное поведение должно быть прекращено.

По ее словам, Украина является ключевым партнером альянса в "противостоянии его самой прямой и значительной угрозе, которой является Россия".

Что произойдет, если США выйдут из НАТО

По оценкам аналитиков, намерения Трампа могут быть более серьезными, чем раньше. Причиной его недовольства называют отсутствие поддержки союзников в войне против Ирана. В то же время эксперты напоминают: НАТО является оборонительным союзом, а США не проводили консультаций перед началом этой кампании.

Юридически выход возможен, хотя и может вызвать конфликт с Конгрессом и судебные процессы. При этом даже сама риторика Трампа уже подрывает доверие к США как гаранту безопасности.

