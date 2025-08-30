Дипломат заявил, что Трамп также продолжает вести переговоры с Москвой и оказывать экономическое давление на РФ.

Американская администрация усиливает военную поддержку Украины, а также дает Киеву возможность наносить удары вглубь территории России. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в эфире Fox News.

"Мы предоставляем возможности для ударов по более удаленным целям на территории России. Президент Трамп прежде всего заботится, чтобы Украина могла продолжать защищаться. Усиление ударного потенциала поможет и в наступательных действиях", - сказал он.

Уитакер отметил, что в Украину уже направляется новая партия вооружения стоимостью почти миллиард долларов. По его словам, США также ежемесячно поставляют Украине оружия примерно на миллиард долларов за счет союзников по НАТО.

Дипломат добавил, что президент США Дональд Трамп также продолжает вести переговоры с Москвой и оказывать экономическое давление на РФ. Он подчеркнул, что подход нынешнего американского лидера отличается от стратегии экс-президента США Джо Байдена.

"Президент Трамп знает все карты, которые ему еще осталось разыграть. Но он также понимает, что ему нужно держать Владимира Путина за столом переговоров, а также Владимира Зеленского. Будет ли результат мгновенным? Скорее всего, нет. Но процесс идет, и стороны общаются. И это хорошо", - заверил Уитакер.

США не хотят, чтобы Россия захватила всю Украину

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон стремится сохранить территориальную целостность Украины в рамках возможного мирного соглашения. По его словам, США не хотят, чтобы Россия захватила всю страну.

Вэнс отметил, что сейчас война в Украине достигла той точки, когда россияне, продолжая воевать, на самом деле ничего не добиваются, но и украинцы тоже.

