Формулировки администрации Трампа стали настоящей находкой для России.

Разногласия между Соединенными Штатами Америки и Европой углубляются, и в Москве могут этим воспользоваться. Об этом говорится в материале CNN.

Авторы напомнили, что в недавно опубликованном интервью изданию Politico Трамп усилил критику в адрес европейских стран. Американский лидер заявил, что они являются "слабыми" и "приходят в упадок".

Это громкое заявление президента США прозвучало после обнародования новой стратегии национальной безопасности страны. Она была направлена против европейских правительств за их поддержку Украины и обвиняло "европейских чиновников, которые имеют нереалистичные ожидания относительно войны", в препятствовании заключению мирного соглашения между Украиной и РФ.

"Большинство европейцев хочет мира, но это желание не воплощается в политику, в значительной степени из-за подрыва демократических процессов этими правительствами", – говорится в обнародованном документе.

Новая стратегия США стала находкой для России

Формулировка со стороны администрации Трампа, где Европа представлена как "антидемократическое препятствие для стабильных отношений с Россией", стала настоящей находкой для российских чиновников, пишет издание. К примеру, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что документ соответствует видению Москвы.

"Нюанс, который мы видим в новой концепции, безусловно, нам импонирует. Он говорит о необходимости диалога и построения конструктивных, добрых отношений", – добавил рупор Кремля.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций и участник переговоров Кирилл Дмитриев тоже не остался в стороне и приветствовал критику Трампа в адрес Европы.

Издание пишет, что российская политика явно направлена на подрыв европейской поддержки Украины и на то, чтобы посеять сомнения относительно жизнеспособности альянса НАТО. И новая стратегия США дает Москве больше аргументов в информационной войне, цель которой – влияние на общественное мнение как в США, так и в Европе.

Журналисты вспомнили и о высказываниях российского политолога Сергея Караганова, который является сторонником Кремля. Он заявил, что Россия "ведет войну с Европой, а не с жалкой, обманутой Украиной":

"Эта война не закончится, пока мы не разгромим Европу морально и политически".

Караганов говорил, что не выражает позицию Путина, но было очевидно, что высказанные им угрозы были озвучены самим диктатором. Перед переговорами с представителями США в Москве правитель РФ говорил, что Москва готова к войне с Европой, хотя и не планирует ее начинать.

"Аудитория для такого рода воинственных заявлений очевидна, и Кремль хочет убедиться, что европейцы обеспокоены риторикой, которая подрывает трансатлантические связи до их основ", – констатирует CNN.

Трамп и Европа

В последние дни риторика американского лидера в отношении стран Европы приобрела новый тон. Он откровенно критикует Евросоюз, а его лидеров называет "слабыми".

Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Борель говорит, что заявления Трампа являются декларацией дипломатической войны ЕС.

"Европейские лидеры должны перестать делать вид, что Трамп не является нашим противником, прячась за страшным и самодовольным молчанием, и вместо этого отстаивать суверенитет ЕС – технологический, в сфере безопасности и обороны, а также политический", – акцентировал он.

