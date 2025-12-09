Президент Украины занял в списке 14-е место.

Президент Украины Владимир Зеленский вошел в список 28 самых влиятельных людей Европы по версии Politico. В рейтинге он занял 14-е место.

Зеленского издание назвало "джокером в колоде" и напомнило о его ссоре с президентом США Дональдом Трампом в феврале, которая была "разрушительной".

"Мало кто верил, что отношения можно восстановить, но, к чести украинского лидера, это произошло", - пишет Politico.

В материале отмечается, что Зеленскому сейчас нужно заключить мирное соглашение, которое "не отправит его сразу в лапы Путина".

"Украинский президент привык играть в обороне. Ему понадобятся все его навыки адаптации, чтобы пережить следующий период", - говорится в статье.

На первом месте рейтинга оказался президент США Дональд Трамп. Также в первую пятерку вошли премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц, лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и российский диктатор Владимир Путин.

Далее в списке идут:

британский политик, глава Reform UK Найджел Фарадж;

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;

генеральный секретарь НАТО Марк Рютте;

премьер-министр Италии Джорджа Мелони;

премьер-министр Великобритании Кир Стармер;

немецкий политик и депутат Европейского парламента от партии Христианско-социальный союз Манфред Вебер;

премьер-министр Венгрии Виктор Орбан;

президент Финляндии Александр Стубб;

президент Украины Владимир Зеленский;

французский экономист Габриэль Зюкман;

верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас;

испанская юристка, политический деятель Тереза Рибера;

президент Франции Эммануэль Макрон;

бывший председатель Европейского центрального банка, экс-премьер-министр Италии Марио Драги;

чешский политик, лидер-основатель политической партии ANO Андрей Бабиш;

Верховный командующий союзных сил в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич;

президент Польши Кароль Навроцкий;

лидер Левых в Германии Хайди Райхиннек;

генеральный директор Unicredit Андреа Орсель;

французский юрист, депутат Европарламента Рима Хассан;

нидерландский политик Роб Йеттен;

президент ФИФА Джанни Инфантино.

Рейтинги Politico прошлых лет

Как сообщал УНИАН, в 2022 году, по версии Politico, президент Украины Зеленский стал самой влиятельной персоной в Европе - ему отдали первое место рейтинга.

В 2024 году Politico включило в рейтинг самых влиятельных людей Европы бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Отмечалось, что, по мнению журналистов, он тогда сместил акцент с попыток выиграть войну на попытки получить мир.

