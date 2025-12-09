Президент Украины Владимир Зеленский вошел в список 28 самых влиятельных людей Европы по версии Politico. В рейтинге он занял 14-е место.
Зеленского издание назвало "джокером в колоде" и напомнило о его ссоре с президентом США Дональдом Трампом в феврале, которая была "разрушительной".
"Мало кто верил, что отношения можно восстановить, но, к чести украинского лидера, это произошло", - пишет Politico.
В материале отмечается, что Зеленскому сейчас нужно заключить мирное соглашение, которое "не отправит его сразу в лапы Путина".
"Украинский президент привык играть в обороне. Ему понадобятся все его навыки адаптации, чтобы пережить следующий период", - говорится в статье.
На первом месте рейтинга оказался президент США Дональд Трамп. Также в первую пятерку вошли премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц, лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и российский диктатор Владимир Путин.
Далее в списке идут:
- британский политик, глава Reform UK Найджел Фарадж;
- президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
- генеральный секретарь НАТО Марк Рютте;
- премьер-министр Италии Джорджа Мелони;
- премьер-министр Великобритании Кир Стармер;
- немецкий политик и депутат Европейского парламента от партии Христианско-социальный союз Манфред Вебер;
- премьер-министр Венгрии Виктор Орбан;
- президент Финляндии Александр Стубб;
- президент Украины Владимир Зеленский;
- французский экономист Габриэль Зюкман;
- верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас;
- испанская юристка, политический деятель Тереза Рибера;
- президент Франции Эммануэль Макрон;
- бывший председатель Европейского центрального банка, экс-премьер-министр Италии Марио Драги;
- чешский политик, лидер-основатель политической партии ANO Андрей Бабиш;
- Верховный командующий союзных сил в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич;
- президент Польши Кароль Навроцкий;
- лидер Левых в Германии Хайди Райхиннек;
- генеральный директор Unicredit Андреа Орсель;
- французский юрист, депутат Европарламента Рима Хассан;
- нидерландский политик Роб Йеттен;
- президент ФИФА Джанни Инфантино.
Рейтинги Politico прошлых лет
Как сообщал УНИАН, в 2022 году, по версии Politico, президент Украины Зеленский стал самой влиятельной персоной в Европе - ему отдали первое место рейтинга.
В 2024 году Politico включило в рейтинг самых влиятельных людей Европы бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Отмечалось, что, по мнению журналистов, он тогда сместил акцент с попыток выиграть войну на попытки получить мир.