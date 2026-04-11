Харрис ответила, собирается ли баллотироваться на пост президента США в 2028 году

Бывшая вице-президент раскритиковала Трампа за войну в Иране.

Бывшая вице-президент США, кандидат от Демократической партии на пост президента на выборах 2024 года Камала Харрис сказала, что "думает" о том, чтобы баллотироваться на президентских выборах 2028 года, пишет The Guardian.

"Возможно, возможно. Я думаю об этом... Я прослужила четыре года, находясь в шаге от президентства Соединенных Штатов... Я знаю, что это за работа и чего она требует", – сказала она на собрании Национальной сети действий (NAN) в пятницу в Нью-Йорке.

По ее словам, она "путешествовала по стране в прошлом году, проводила много времени на юге и во многих других местах" и поняла, что "статус-кво не работает и не работает для многих людей уже давно".

Видео дня

Говоря о возможном президентстве, Харрис отметила, что думает об этом в контексте того, "кто, где и как может лучше всего выполнить работу для американского народа", и добавила, что будет "держать в курсе".

Харрис, которая на предыдущих выборах проиграла Дональду Трампу, раскритиковала нынешнего главу Белого дома, назвав его "первым президентом Соединенных Штатов со времен Второй мировой войны, который не верит в альянсы, которые у нас есть с дружественными странами... и в важность, которую эти отношения имеют для нашего положения в мире".

"Пока он хвастается тем, как уничтожит целый народ, на самом деле он… делает нас слабее, менее надежными и менее влиятельными", – прокомментировала она начатую Трампом войну против Ирана.

Кто планирует баллотироваться в президенты США в 2028 году

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп активно выбирает себе преемника на выборы 2028 года. По данным Axios, он считает, что лучшими кандидатами на эту должность являются вице-президент Джей Ди Венс и государственный секретарь Марко Рубио. Издание отметило, что Трамп отдает предпочтение Венсу, однако заметно и все чаще хвалит Рубио, публично и в частном порядке.

В начале марта стало известно, что Трамп провел опрос о своем преемнике среди доноров, и большинство поддержали кандидатуру госсекретаря Марко Рубио. Журналисты NBC News считают, что это может свидетельствовать о росте влияния Рубио благодаря центральной роли во внешней политике администрации.

Сам Рубио в июле 2025 года говорил о том, кто может стать преемником Трампа. По его мнению, это вице-президент Джей Ди Венс. Он подчеркнул, что они – близкие друзья, и добавил, что, по его мнению, вице-президент прекрасно справляется со своими обязанностями. "Я думаю, Джей Ди Венс был бы отличным кандидатом. Если он решит, что хочет этого", – добавил Рубио.

Также мы писали, что молодое поколение США не хочет видеть Джей Ди Венса вице-президентом в 2028 году. По данным Politico, девять молодых мужчин, которые поддерживали Трампа в 2024 году, считают, что Венс слишком обременен багажом второго срока американского лидера.

