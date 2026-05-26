Никаких скручиваний: простой трюк с бумагой для выпечки покорил сеть

Простой кухонный лайфхак с водой помогает решить распространенную проблему с бумагой для выпечки и облегчает приготовление домашних десертов.

Домохозяйки и кулинары активно обсуждают простой трюк с бумагой для выпечки, который может значительно облегчить приготовление домашних десертов и выпечки, пишет портал Dom WPROST.pl.

Проблема знакома многим: бумага для выпечки сворачивается, торчит по краям формы и мешает ровно выстелить противень или форму. Причина этого – "память" материала, который сохраняет форму рулона и пытается вернуться к ней после разворачивания.

Однако в сети набирает популярность простой метод, который решает эту проблему буквально за секунды – использование воды.

Суть лайфхака заключается в том, чтобы:

смять лист бумаги в комок;

слегка смочить его водой;

отжать лишнюю влагу;

развернуть и выложить в форму.

После увлажнения бумага становится мягкой и более гибкой, благодаря чему плотно прилегает к стенкам и углам формы и не деформируется при заливке теста.

Почему это работает

Бумага для выпечки имеет жесткую структуру, которая запоминает форму рулона. Именно поэтому она часто скручивается и поднимается по краям. Влага временно "расслабляет" волокна, делая материал более пластичным.

Безопасно ли это

Эксперты отмечают, что слегка увлажненная бумага безопасна для использования в духовке. Во время выпечки вода быстро испаряется, а сама бумага остается термостойкой.

В то же время важно соблюдать температурные ограничения, указанные производителем.

Метод особенно удобен для брауни, чизкейков, домашнего хлеба, паштетов и выпечки в сложных формах.

Дополнительный бонус – после выпечки готовое блюдо легче отделить от бумаги, что снижает риск повреждения коржа.

