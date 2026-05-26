Путин подписал указ о списании долгов новобранцам, которые отправятся на войну в Украину

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о списании долгов новобранцам, которые отправляются на войну в Украину, а также их семьям. Об этом сообщил Кремль, тем самым расширив перечень мер поддержки в условиях, когда Москва намерена усилить свою армию в условиях войны, которая длится уже более четырех лет. Об этом пишет Reuters.

Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, лица, заключившие контракт с Минобороны России с 1 мая, и/или их супруги освобождаются от долгов в размере до 10 миллионов рублей (139 700 долларов), если до этой даты был подан иск о их взыскании.

Как подчеркнули в Кремле, контракт на участие в "специальной военной операции" должен быть подписан как минимум на один год.

Согласно базе данных недвижимости Cian, сумма списания соответствует стоимости однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров в Москве.

Такой закон дополняет ряд мер поддержки российских оккупантов в войне, от крупных выплат до льготного поступления в высшие учебные заведения, ведь Кремль хочет усилить свои возможности в то время, когда мирные переговоры под руководством США зашли в тупик.

"Каждая сторона обвиняет другую в стремлении к эскалации конфликта, а Украина планирует направить подкрепление в свои северные регионы, чтобы противодействовать тому, что, по ее мнению, является российскими планами нового наступления", - добавляет Reuters.

Кроме того, в понедельник Путин подписал указ о бессрочном продлении прав аренды государственных земель для тех, кто воюет в Украине.

Ранее старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман ответил, сколько еще продлится война в Украине. По его словам, "Украина объективно находится в лучшем положении, чем раньше".

"Россия делала ставку на больший мобилизационный ресурс, материальное превосходство и усталость Запада. Они рассчитывали либо на обвал украинского фронта, либо на крах западной поддержки Украины. Но за последние годы ни один из этих сценариев не реализовался. На мой взгляд, базовый сценарий - это еще как минимум год войны, то есть конфликт, который продлится до 2027 года. Так считают и многие украинские коллеги", - высказался Кофман.

В то же время Bild писал, что удары по Киеву могут быть лишь частью более широкого летнего плана Путина. Скорее всего, РФ уже подготовила план военных действий на лето 2026 года, а удары по Киеву могут стать лишь его началом.

"Цель состоит в том, чтобы напасть на Украину в местах, где ее оборона ослаблена. Украина должна быть вынуждена перебросить войска на север - чтобы России позже было легче атаковать и захватить Донецкую область", - отметил австрийский военный эксперт Маркус Райснер.

