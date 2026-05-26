США нанесли удар по Ирану на фоне переговоров о перемирии, – BBC

США нанесли новые авиаудары по югу Ирана – вблизи портового города Бандар-Аббас. Под удар попали ракетные объекты и катера, которые, по данным американских военных, пытались заложить мины, сообщает BBC.

Американские военные назвали удары "самообороной" – для защиты своих сил от иранских угроз, как говорится в официальном заявлении Центрального командования. Пресс-секретарь ведомства капитан Тим Хокинс уточнил, что США "продолжают защищать наши силы, проявляя сдержанность во время длительного прекращения огня".

Удары пришлись на район вблизи Бандар-Аббаса – портового города, где расположена иранская военно-морская база прямо в Ормузском проливе. Местные чиновники, по данным иранских государственных СМИ, начали расследование после услышанных взрывов.

Что с переговорами

Иран официально не отреагировал на новые удары. Однако пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Бакай еще до атаки заявил, что соглашение между странами "не является неизбежным" – несмотря на определенный прогресс в переговорах.

Госсекретарь США Марко Рубио после ударов заверил, что мирное соглашение все еще возможно. По его словам, переговоры продолжаются – во вторник встречаются главный переговорщик Ирана и премьер-министр Катара.

"Посмотрим, удастся ли нам достичь прогресса. Думаю, сейчас идут длительные обсуждения конкретных формулировок в первоначальном документе, так что это займет несколько дней", – сказал Рубио журналистам во время визита в Индию.

По поводу ударов он высказался жестко:

"Проливы должны быть открыты. Они так или иначе будут открыты".

О чем договариваются

По имеющимся данным, обсуждаемый документ предусматривает продление прекращения огня на 60 дней, открытие Ормузского пролива и дальнейшие переговоры по ядерной программе Ирана. Более сложные вопросы – снятие санкций, размораживание средств и ограничение ядерных амбиций Тегерана – останутся на потом.

Переговоры также осложняет то, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи скрывается в неизвестном месте после ранения в начале войны, из-за чего связь с посланниками затруднена, сообщает CBS News.

Ранее УНИАН писал, что президент США в пятницу провел экстренное совещание с высокопоставленными чиновниками по вопросам национальной безопасности, чтобы определить дальнейшую стратегию в отношении Ирана. Заседание завершилось без окончательного решения, однако, по данным источников, Трамп рассматривает различные варианты действий, включая военные, на фоне разочарования темпами переговоров – ранее на этой неделе он был близок к отдаче приказа о нанесении ударов, но воздержался после обращений стран Персидского залива.

Так, США и Иран разработали меморандум о взаимопонимании, который продлевает перемирие на 60 дней, однако соглашение в воскресенье так и не было подписано, а вопрос об обязательности документа остается открытым.

