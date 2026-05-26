Термопрокладки значительно удобнее в использовании, но по функциональности все еще уступают термопасте.

Даже небольшая ошибка в системе охлаждения компьютера может сказаться на его производительности и сроке службы, поэтому термопаста уже много лет остается обязательным элементом сборки ПК. Но в последние годы у нее появился серьезный конкурент – термопрокладки, которые все чаще рекомендуют как производители, так и энтузиасты.

Можно ли использовать термопрокладку на процессор – плюсы

Главная задача термопасты – заполнить микроскопические зазоры между чипом и системой охлаждения, чтобы тепло эффективнее передавалось к радиатору: без такого слоя современные процессоры могли бы перегреваться буквально за минуты.

Со временем состав термопасты заметно улучшился: производители стали добавлять керамические компоненты и другие наполнители, повышающие теплопроводность и эффективность охлаждения. И в то же время на рынке начали активно распространяться термопрокладки – более плотный материал на основе силикона или парафина, который выполняет ту же функцию, но имеет форму тонкой пластины.

Главное преимущество термопрокладок – удобство использования. Их проще устанавливать, они не пачкают компоненты и нередко уже идут в комплекте с некоторыми устройствами. Такие решения начали применять и крупные производители, включая AMD и Intel, поскольку они упрощают сборку, особенно для новичков. Впрочем, можно ли термопрокладку заменить термопастой, если первая была в официальном комплекте - зависит от вас.

Особенно популярной стала модель Honeywell PTM7950, которую сегодня рекомендуют многие любители компьютерного "железа". Пользователи отмечают, что прокладки ощутимо удобнее применять на сложных компонентах, например на видеокартах.

Можно ли заменить термопасту термопрокладками – минусы

Тем не менее по эффективности термопаста все еще остается лидером. За счет мягкой структуры она намного лучше заполняет микроскопические неровности поверхности, куда термопрокладка не всегда может проникнуть. Поэтому в большинстве тестов именно паста дает более низкие температуры.

В то же время разрыв уже не такой значительный, как раньше: современные термопрокладки уступают ей всего несколько градусов. В некоторых тестах температура процессоров с прокладками оставалась ниже 65 градусов даже под нагрузкой.

На практике выбор часто зависит не столько от температуры, сколько от удобства и цены. Обычная термопаста стоит дешевле, тогда как хорошие термопрокладки обходятся дороже, поэтому, что лучше в вашем случае - термопаста или термопрокладка на видеокарту - зависит от ваших же предпочтений.

