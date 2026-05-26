Как не испортить унитаз при чистке: сантехники назвали 5 'опасных' средств

Существуют некоторые материалы, которые могут повредить внутренние детали унитаза.

Некоторые средства и приспособления для чистки унитаза могут на самом деле повредить его или систему водопровода. Поэтому профессиональные сантехники рассказали для Southern Living, какие пять средств нельзя использовать для уборки туалета.

Почему важно, что вы используете для чистки туалета?

Проблема с некоторыми химическими растворами или жесткими инструментами для чистки заключается в том, что они могут повредить материал, из которого изготовлен туалет. В основном унитазы изготовлены из фарфоровой глазури, которая со временем может притягивать больше бактерий, когда агрессивные чистящие средства начинают изнашивать это защитное покрытие.

"Есть также некоторые материалы, которые могут повредить внутренние части унитаза, такие как система и ваша сантехника в целом. Вот почему важно знать, какие именно предметы могут нанести наибольший вред, чтобы вы могли выбрать альтернативные решения, которые безопаснее для всего вашего унитаза", - добавляют в материале.

Вещи, которые никогда не следует использовать для чистки унитаза

Таблетки для бачка унитаза

Оба специалиста категорически отрицают использование таких средств.

"Однозначно не используйте таблетки для бачка унитаза. Эти таблетки разъедают резиновые уплотнители и пластиковые детали в бачке унитаза, что может значительно сократить срок их службы. Например, когда изнашивается уплотнитель клапана, он не может предотвратить вытекание воды из бачка в чашу, из-за чего унитаз постоянно течет. Таблетки могут быть удобными, но платить сантехнику за замену внутренних деталей унитаза - нет", - объяснил опытный сантехник Аарон Адамс.

Отбеливатель или сильные химические вещества

Отбеливатель может казаться идеальным средством для чистки унитаза благодаря своим сильным дезинфицирующим свойствам, но на самом деле он наносит больше вреда, чем вы думаете.

По словам Адамса, средства с отбеливателем никогда не должны оставаться в чаше унитаза или бачке.

"Современные унитазы имеют специальное глазурованное покрытие, которое помогает им оставаться чистыми. Если вы оставляете отбеливатель или другие химические вещества в чаше унитаза на длительное время, они могут разъесть глазурованное покрытие. Без защитного глазурованного покрытия, которое обеспечивает скольжение, на унитазе может быстрее скапливаться грязь, и его придется чистить чаще", - добавил сантехник.

Абразивные чистящие средства

Губки со стальной ватой и другие абразивные материалы могут изнашивать фарфоровую глазурь, которая обеспечивает прочность и надлежащую работу унитаза. Также они могут оставлять царапины на поверхности, что не только портит внешний вид, но и способствует размножению бактерий.

"Люди всегда удивляются, когда я говорю им, что слишком агрессивная чистка может повредить унитаз. Я видел, как хозяева используют стальную вату или очень абразивные губки, думая, что это обеспечит более глубокую очистку, но на самом деле это только царапает фарфор. Когда защитное покрытие повреждается, унитаз легче загрязняется и со временем его труднее поддерживать в чистоте", - подчеркнул профессиональный сантехник Дэвид Льюис.

Горячая вода

Если вы не знали, то горячую воду ни в коем случае нельзя выливать в унитаз. Многие люди пытаются использовать ее, чтобы прочистить засор, но это еще один способ повредить фарфор, ведь температура может вызвать термический шок.

Химическая смесь собственного приготовления

Некоторые люди совершают ошибку, смешивая химические вещества, чтобы получить "лучший результат", но на самом деле это очень вредно для здоровья.

"Люди обязательно должны быть осторожны при смешивании чистящих средств. Средства на основе хлора и аммиака никогда не следует смешивать. Пары от этой смеси могут быть опасны в небольшой ванной комнате", - предупредил Льюис.

Что использовать вместо этого для чистки унитазов

Щетка для унитаза + неабразивное чистящее средство:

"Честно говоря, лучший подход обычно самый простой. Обычная щетка для унитаза со средней жесткостью щетинок и неабразивное чистящее средство отлично подходят для большинства домов", - заверил сантехник.

Белый уксус:

Льюис говорит, что белый уксус может быть очень полезен для туалетов, на которых есть пятна от жесткой воды. По словам эксперта, он отдает предпочтение уксусу, ведь он безопасен, недорог и очень эффективен.

Салфетка из микрофибры:

Вместо жестких губок Льюис предложил использовать салфетку из микрофибры для чистки внешней поверхности унитаза, ведь этот материал мягкий и не оставляет царапин.

Другие советы экспертов

