Убытки на 43,4 млн: 'Сумиоблагролес' продавал древесину предприятиям главы облсовета вдвое дешевле, - СМИ

В течение 2025–2026 годов деревообрабатывающие предприятия, которые связывают с председателем областного совета Сумской области Алексеем Романько, приобрели у коммунальных лесхозов более 50 тыс. м³ лесопродукции по ценам, вдвое ниже рыночных. Об этом говорится в расследовании Informator.ua.

Ссылаясь на биржевые данные, издание утверждает, что в результате искусственно заниженных цен "Сумыоблагролес" "подарил" частному бизнесу 43,4 млн грн.

В частности, ЧП "ЗАВОД "САТЕЛ", которое чиновник переоформил на племянницу Наталью Романько, приобрело в Глуховском и Шосткинском агролесхозах (входящих в состав "Сумыоблагролиса") 1,6 тыс. м³ лесопродукции.

Коммунальные лесхозы продавали предприятию продукцию вдвое дешевле рыночных цен. Круглую сосну на торгах государственных лесхозов ЧП "ЗАВОД "САТЕЛ" покупало в среднем по 3,5 тыс. грн/м³, тогда как в агролесхозах – по 1,7 тыс. грн/м³. Дровяная древесина промышленного использования на бирже обходилась "ЗАВОДУ "САТЕЛ" в 1,6–3,6 тыс. грн/м³, агролесхозы же отдавали ее компании за 600–800 грн/м³.

С семьей Романько связывают также деревообрабатывающее предприятие ЧП "ЛИСЭКСПОРТ ПЛЮС". С 2021 года жена чиновника Анна Романько была директором этого ЧП (на тот момент она носила фамилию Шкалаберда). Согласно декларации за 2025 год, Алексей Романько пользуется автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, который принадлежит ЧП "ЛИСЭКСПОРТ ПЛЮС".

За 2025–2026 годы ЧП "ЛИСЭКСПОРТ ПЛЮС" приобрело у агролесхозов 45 тыс. м³ лесопродукции по средней цене 1,5 тыс. грн/м³. Разница с ценами, сформировавшимися на тот момент на бирже, составляет почти 34,5 млн грн.

Еще одно предприятие из орбиты семьи Романько – ООО "КРОНА СЕВЕР". Номинальным владельцем фирмы является Андрей Валерьевич Круш. Он также является бенефициаром ООО "ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ "ФЕНИКС-22", которое до начала 2025 года принадлежало родном брату председателя облсовета – Александру Романько.

ООО "КРОНА ПИВНИЧ" за этот и прошлый годы купило у агролесхозов "Сумыоблагролиса" 4,5 тыс. м³ древесины. Средняя цена за прошлый год составляла 1,6 тыс. грн/м³, тогда как у государственных лесхозов ООО "КРОНА ПИВНИЧ" покупало такую же продукцию по 2,5 тыс. грн/м³. Экономия составила 6,2 млн грн.

Авторы расследования обращают внимание на то, что одним из первых шагов Алексея Романько на посту председателя Сумского областного совета стало назначение руководителем ОКАП "Сумыоблагролес" депутата облсовета Сергея Ищенко. До избрания депутатом Ищенко работал лесником в Гутянском гослесхозе на Харьковщине, которым руководил известный Виктор Сиса – его называли главным "черным лесорубом" области.

"Надеемся, что БЭБ, СБУ, ГБР и НАБУ обратят внимание на ситуацию вокруг "Сумыоблагролиса", который сегодня, по сути, приватизирован и работает на обогащение отдельных представителей областной власти. Рассчитанный размер ущерба, нанесенного коммунальному предприятию, основан на официальных открытых данных. Поэтому факт хищения средств общины в особо крупных размерах (что подпадает под ч. 5 ст. 191 УК Украины) сможет подтвердить любая судебная экспертиза", – заключают журналисты.

