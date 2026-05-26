Курс валют в Украине пошел вверх: сколько стоят доллар и евро сегодня

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 26 мая, вырос на 1 копейку и составляет 44,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,95 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,20 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,12 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,05 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,70 грн/евро, а курс продажи – 51,50 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 26 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 44,24 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,53 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 20 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что главным драйвером укрепления доллара стал глобальный спрос на американскую валюту из-за роста доходности гособлигаций США.

