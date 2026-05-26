Системы Patriot могут сбивать суббоеприпасы от 'Орешника', - эксперт

Россия могла бы гораздо эффективнее использовать средства, потраченные на эту ракету, считает Нарожный.

Россия установила на ракету "Орешник", которой нанесла удар по Украине в ночь на 24 мая, конвенционное вооружение, хотя его эффективность вызывает вопросы.

Об этом сказал Павел Нарожный – основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт в эфире Radio NV. "Враг потратил на один этот "Орешник" несколько десятков миллионов долларов. И в результате, можно сказать, что это был пшик. Но если перевести это в "Шахеды", "Искандер-М" или "Кинжалы", тогда эти деньги были бы потрачены со значительно большим смыслом. Оружие это сырое", – сказал Нарожный.

Он напомнил, что ключевой задачей этого оружия является несение ядерных боеприпасов, а не конвенционного заряда.

Видео дня

"В современном оружии эти суббоеприпасы должны доразгоняться вниз с помощью специального ракетного двигателя. А если они просто падают, это не очень эффективно. Если будет стоять какая-то более-менее современная система ПВО, такая как Patriot, она эти суббоеприпасы может сбить. А если речь идет о защите авианосца или другого стратегического объекта – а они же собираются воевать с какой-то страной НАТО, где таких систем много, то они будут не очень эффективны", – добавил Нарожный.

Эксперт отметил, что "Орешник" – это сверхсовременное оружие для России, одна из последних разработок Москвы. И его результативность вызывает сомнения в том, что инвестиции в эту ракету были потрачены правильно.

"Существует гораздо более мощное современное оружие, чем эти суббоеприпасы, которые явно не способны пробить бетонные укрепления. Если это будет какой-то сложный рельеф местности, холмы, такое оружие будет абсолютно неэффективно. Не стоит обесценивать "Орешник", но деньги потрачены бессмысленно", – пояснил Нарожный.

Российский "Орешник": важные новости

Напомним, в ночь на 23 мая оккупанты применили ракету "Орешник" для удара по Белой Церкви. Впоследствии стало известно, что боеприпасы от этой ракеты попали в гаражный кооператив в городе.

По мнению аналитиков Defence Express, эта ракета вряд ли "промахнулась" на 80 км. А настоящей целью "Орешника" мог быть один из военных объектов или аэродром в городе.

По подсчетам эксперта издания Ивана Киричевского, РФ могла накопить ориентировочно 10 ракет "Орешник". Он также отметил, что эта цифра может составлять и 12 единиц, если верить американской оценке.

Вас также могут заинтересовать новости: