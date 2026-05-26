В 1991-м людей закрыли в 'искусственном мире' на два года, а затем там начал исчезать кислород

С внешним миром не было никакой связи.

В 1991 году восемь человек заперлись в герметичной стеклянной конструкции в пустыне Аризоны, чтобы прожить два года в полностью изолированной экосистеме. Однако кислород в их "мире" начал постепенно исчезать – и пришлось закачивать его извне, пишет Space Daily.

Biosphere 2 – это огромное стеклянное сооружение площадью три акра недалеко от города Оракл в Аризоне. Внутри были обустроены пять природных зон: тропический лес, океан с коралловым рифом, мангровое болото, саванна и пустыня. Также был сельскохозяйственный участок, где экипаж выращивал себе еду.

Четыре мужчины и четыре женщины – их называли "биосферианцами" – должны были прожить два года исключительно за счет того, что производит эта замкнутая система. Никакой связи с внешним миром, никаких поставок извне.

Цель была двойной: изучить, как ведут себя закрытые экосистемы, и получить знания, которые когда-нибудь пригодятся для создания жилья в космосе.

Куда исчез кислород

Сначала уровень кислорода внутри был обычным – 21%. Но месяц за месяцем он медленно падал. Через некоторое время он снизился до 14% – это как находиться на высоте четыре километра над уровнем моря. Экипаж испытывал постоянную усталость и одышку во время физической работы.

Загадка заключалась в другом: кислород исчезал, но углекислого газа при этом становилось значительно меньше, чем должно было бы. Куда он делся?

Разгадка оказалась неожиданной и состояла из двух частей. Во-первых, почва в сельскохозяйственной зоне была очень богата органикой – а значит, кишела микроорганизмами. Эти микробы поглощали кислород и вырабатывали углекислый газ значительно быстрее, чем растения успевали возвращать кислород обратно посредством фотосинтеза.

Во-вторых, углекислый газ незаметно поглощал бетон. Конструкция содержала большое количество незатвердевшего бетона, который в процессе затвердевания впитывает углекислый газ и замыкает углерод в своей структуре.

Марк Нельсон, один из членов экипажа, описывал, как кислород медленно исчезал в течение шестнадцати месяцев – и никто не понимал, куда. Ответ оказался простым: кислород превратился в углекислый газ, а тот ушел в стены.

Чем все закончилось

Первый экипаж все же пробыл внутри два года и вышел 26 сентября 1993 года. Вторая миссия стартовала в 1994 году, но продлилась всего полгода – из-за внутренних конфликтов и смены руководства.

Сегодня Biosphere 2 принадлежит Университету Аризоны и используется как научный центр для экологических исследований – но уже без людей под стеклом.

