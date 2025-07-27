Ранее Трамп заявлял, что у него нет планов в третий раз баллотироваться на пост президента.

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что на президентских выборах в 2028 году возможным кандидатом от Республиканской партии и преемником Трампа на этом посту может стать вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Я надеюсь, что он действительно намерен это сделать", - сказал Рубио в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что он и Вэнс – близкие друзья, и добавил, что, по его мнению, вице-президент прекрасно справляется со своей должностью.

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"Я думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом. Если он решит, что хочет этого", - добавил он.

Возможный третий срок Трампа

Ранее Трамп заявлял, что не исключает возможности баллотироваться на третий срок, однако при этом признал, что такой шаг "разрушит демократические устои". При этом некоторые сторонники Трампа предложили изменить Конституцию, чтобы разрешить третий срок для президента с непоследовательными сроками.

Однако впоследствии он утверждал, что у него нет планов в третий раз баллотироваться на пост президента США после окончания текущей каденции.

По словам Трампа, продолжить его политический курс после 2028 года могут другие лидеры Республиканской партии, например, действующий вице-президент Джей Ди Вэнс или государственный секретарь Марко Рубио.

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