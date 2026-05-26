Египетский амулет нашли в гробнице в Испании, ученые не знают, как он туда попал

Теперь эта потрясающая находка заставила археологов персмотреть все, что им известно о древних средиземноморских торговых путях.

В 3000 км от Египта - в Испании ученые обнаружили удивительный артефакт, но никак не могут понять, как он туда попал.

Как пишет Daily Galaxy, речь идет о египетском амулете-скарабее, который нашли в некрополе Эль-Торо, принадлежавшему иберийскому народу оретани.

Амулет, изготовленный из фаянса и украшенный египетскими иероглифами, обнаружили рядом с кремированными останками во время раскопок древнего захоронения. Хотя погребальные обычаи явно были иберийскими, египетское происхождение амулета говорит, что он проделал довольно большой путь задолго до прибытия римлян в Испанию.

Видео дня

Фаянсовый скарабей из Эль-Торо хорошо сохранился и имеет надпись иероглифами и демотическими символами. Археолог Луис Бенитес де Луго Энрич, возглавляющий раскопки, предположил:

"Скарабей мог быть предметом торговли или обмена между жителями финикийско-пунических поселений на полуострове и местным населением".

При этом ученые пока не могут установить, сколько времени прошло между прибытием амулета в регион и его захоронением в гробнице.

Надпись относится к титулу, связанному с несколькими фараонами 26-й династии Египта, что указывает на то, что амулет, вероятно, принадлежал кому-то высокого статуса, возможно, купцу или представителю элиты.

Как амулет попал в Испанию

Ученые допустили, что он путешествовал по средиземноморским торговым путям, используемым финикийскими и пуническими торговцами. Как объясняется в исследовании, к VI веку до н.э. эти торговцы создали обширные сети, связывающие Египет с западной частью Пиренейского полуострова. Река Хабалон, протекающая недалеко от места находки, могла быть одним из маршрутов, используемых для торговли товарами.

Тот факт, что скарабей был найден в иберийской гробнице говорит о том, что культурный обмен был гораздо шире, чем предполагали ученые.

Эта торговля, связывающая египетское, финикийское и иберийское общества, могла послужить причиной попадания амулета в Испанию.

Другие новости науки

Ранее сообщалось о том, что в Сербии нашли захоронение с золотой диадемой и одна деталь удивила археологов. Отмечалось, что в бронзовом веке Дунай был важным коридором для обмена людьми, идеями и технологиями между Балканами и Центральной Европой.

Кроме того, геологи раскрыли тайну образования редкоземельных металлов. Открытие геологов может кардинально изменить подход к поиску стратегически важных металлов.

Вас также могут заинтересовать новости: