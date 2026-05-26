Доллар дешевеет, а евро дорожает: какой курс валют в 'ПриватБанке' 26 мая

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,44 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 26 мая, снизился на 6 копеек и составляет 44,39 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 51,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,79 гривни, а евро – по курсу 50,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался на прежнем уровне и составляет 44,44 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился - 51,81 гривни.

Нацбанк установил на 26 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 44,24 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,53 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 20 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 1 копейку и составляет 44,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,95 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне подорожал на 10 копеек и составляет 51,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,20 гривни за евро.

