Это тщательно срежиссированное зрелище призвано показать военную мощь и дипломатическое влияние Китая на фоне сомнений в глобальной роли США.

Лидер Китая Си Цзиньпин вскоре проведет крупнейший в истории страны военный парад и представит Пекин в качестве хранителя постамериканского мирового порядка в период глубокой геополитической неопределенности.

Как пишет Reuters, более 20 мировых лидеров, включая российского и северокорейского диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына, соберутся в Пекине 3 сентября на "День Победы".

"Это тщательно срежиссированное зрелище призвано продемонстрировать военную мощь и дипломатическое влияние Китая на фоне сомнений в глобальной роли США, в то время как президент Дональд Трамп сокращает иностранную помощь, отходит от международных институтов и ведет масштабную торговую войну как с союзниками, так и с противниками", - написало издание.

Видео дня

Журналисты подчеркнули, что беспрецедентное появление Си Цзиньпина в окружении Путина и Ким Чен Ына, наблюдающих за демонстрацией передового оборудования, такого как гиперзвуковые ракеты и беспилотники, может стать определяющим символом парада – "Оси потрясений", бросающей вызов Западу.

Издание отметило, что для Ким Чен Ына, который прибыл в Китай на своем специальном поезде сегодня рано утром, это будет первое крупное многостороннее мероприятие и первый раз за 66 лет, когда северокорейский лидер посетит китайский военный парад.

"Присутствие Владимира Путина, Масуда Пезешкиана (Иран) и Ким Чен Ына подчеркивает роль Китая как ведущей авторитарной державы в мире", - заявил Нил Томас, эксперт по китайской политике из Центра анализа Китая Института политики азиатского общества.

Увеличение числа лидеров стран Центральной, Западной и Юго-Восточной Азии, посетивших парад в этом году, по сравнению с парадом в 2015 году, подчеркивает прогресс Пекина в дипломатии, добавил Томас.

А вот американский президент Дональд Трамп, который неоднократно хвастался своими тесными отношениями с Си Цзиньпином, Путиным и Ким Чен Ыном, не смог добиться каких-либо серьезных дипломатических прорывов.

Издание отметило, что помимо этого, парад также является частью "войны памяти", в которой Китай и РФ предлагают альтернативную историю западному нарративу, который, по их мнению, преуменьшает их роль в борьбе с фашистами.

Визит Путина в Китай

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что цель визита Путина в Китай состоит в том, чтобы выпросить помощь для продолжения войны против Украины.

Как написал Reuters, по оценке геополитических аналитиков, поездка российского и северокорейского диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пекин говорит о влиянии Си Цзиньпина на авторитарные режимы, желающие пересмотреть мировой порядок.

Вас также могут заинтересовать новости: