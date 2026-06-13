Шведские самолеты перехватили бомбардировщики РФ одновременно в двух районах Балтики

В Вооруженных силах Швеции заявляют, что нарушения воздушного пространства Швеции не было.

Военно-воздушные силы Швеции дважды с разницей в несколько минут подняли истребители JAS 39 Gripen для перехвата российских боевых самолетов в южной и северной частях Балтийского моря. Об этом сообщило издание SVT.

"Мы не можем спекулировать, почему они летели там, но считаем это очень серьезным", - заявила Анна Гойрлин, пресс-секретарь Вооруженных сил Швеции.

Отмечается, что силы оперативного реагирования обнаружили два российских боевых самолета вблизи воздушного пространства Швеции в южной и северной частях Балтийского моря. После этого были осуществлены два вылета истребителей JAS 39 Gripen для перехвата этих самолетов.

Видео дня

Благодаря перехвату самолетов Вооруженные силы Швеции смогли идентифицировать их тип и принадлежность: ими оказались российские Су-24МР и Су-34.

После этого две пары истребителей сопровождали российские самолеты в воздухе, пока не оценили, что те находятся на приемлемом расстоянии. После перехвата российские самолеты, как считают в Вооруженных силах Швеции, вернулись в Калининград.

"У нас есть много различных процедур в воздухе, и само появление в таких ситуациях уже является сигналом. Мы постоянно контролируем наше воздушное пространство и прилегающий район", - рассказала Гойрлин.

В Вооруженных силах Швеции утверждают, что нарушения воздушного пространства Швеции не было. Во время инцидента в южной части Балтийского моря в воздух также поднялся истребитель ВВС Дании для защиты общего воздушного пространства. Вице-адмирал Эва Скуг Гаслум, руководительница оперативного управления Вооруженных сил Швеции, заявила:

"Действия России носят серьезный и повторяющийся характер, они угрожают как нашей территориальной целостности, так и безопасности. Шведские и союзные истребители действовали быстро, решительно и четко, встретив российские самолеты и обеспечив защиту территории Швеции и Альянса".

Угроза НАТО со стороны РФ

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич рассматривает альтернативные планы по защите Европы на случай нападения со стороны России после того, как США объявили о сокращении количества военной техники, которую они готовы выделить для операций Альянса в регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: