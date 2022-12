Импровизированная репетиция сразу собрала зрителей.

Украинский "Щедрик" - на вокзале Нью-Йорка. Киевский детский хор прямо на центральном вокзале города исполнил самую известную в мире рождественскую песню, даже не снимая верхней одежды.

Как говорится в сюжете ТСН, импровизированная репетиция сразу собрала зрителей, которые начали снимать незапланированный концерт на телефоны. 4 декабря хор "Щедрик" будет выступать в одном из самых известных концертных залов мира "Карнеги холле"! Именно там 100 лет назад состоялась премьера щедривки в Северной Америке.

История создания Щедрика

Песня "Щедрик" относится к украинскому фольклору. Украинский композитор Николай Леонтович работал над редакцией народной песни много лет. Первый вариант он представил в 1901 году и с тех пор регулярно писал новые редакции. Финальный пятый вариант исполнения Леонтович выпустил в 1919 году. В 1916 году песню впервые исполнил хор Киевского университета. "Щедрик" принес Леонтовичу мировую славу и известность. В 1922 песня была исполнена хором Александра Кошица в Нью-Йорке, после чего стала быстро распространяться по всем континентам.

В 1936 году американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский представил англоязычный вариант песни Carol of the Bells. Этот текст щедривки сейчас известен во всех англоязычных странах. Песню Carol of the Bells можно услышать в таких фильмах, как "Гарри Поттер" и "Один дома".

