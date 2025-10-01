Доллар снизился на 0,5% относительно иены до самой низкой отметки за две недели.

Доллар США в среду, 1 октября, упал до недельного минимума по отношению к основным валютам.

Как пишет Reuters, это связано с приостановкой работы правительства США, что всколыхнуло рынки и грозит задержкой ключевых данных по занятости, которые считаются решающими для политики Федеральной резервной системы.

Так, накануне на доллар давили неоднозначные данные опроса Бюро статистики труда по количеству вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS). Отчет показал, что количество вакансий в США в августе незначительно выросло, тогда как компании нанимали работников менее охотно, что свидетельствует об ослаблении рынка труда.

Индекс доллара, который отслеживает его курс относительно шести основных валют, снизился на 0,2%. В частности, доллар снизился на 0,5% относительно иены - до почти самого низкого уровня за две недели. В то же время относительно швейцарского франка американская валюта потеряла 0,2%.

Reuters цитирует главного валютного стратега Rabobank Джейн Фоли, которая сказала, что сложно определить, укрепление иены было обусловлено спросом на безопасные активы, или спекуляциями относительно повышения ставок Банком Японии.

Шатдаун в США и курс доллара

29 сентября курс доллара упал из-за опасений по поводу возможного прекращения работы правительства США. Индекс доллара тогда снизился на 0,22% до 97,90.

Инвесторы были обеспокоены угрозой остановки работы правительства США. Перед такими событиями доллар обычно слабеет, а после разрешения спора о финансировании снова укрепляется.

1 октября в США наступил шатдаун. Конгресс не успел принять законопроект о финансировании правительства до начала нового финансового года. Это стало третьей приостановкой работы федеральных учреждений при президенте Дональде Трампе.

