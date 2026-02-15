Россия создала подразделение для противодействия морским дронам Украины: детали от Рыженко

Это не единственная попытка врага защититься от украинских беспилотных катеров.

Россия принимает меры для перехвата беспилотных катеров Украины. В частности, сообщалось о создании морского подразделения "Рубикон", предназначенного для противодействия украинским морским дронам.

Как пояснил в эфире телеканала "Мы – Украина" капитан 1-го ранга запаса Военно-морских сил Украины Андрей Рыженко, создание этого подразделения – не единственная попытка врага защититься от украинских беспилотных катеров.

По его словам, страна-агрессор, среди прочего, пытается усилить защиту пунктов базирования своих кораблей. Речь идет о Новороссийске, Севастополе и Керченском проливе.

"В целом ситуация сейчас характеризуется тем, что флот противника находится в режиме операционной скованности Силами безопасности и обороны", – пояснил Рыженко.

Война на море

14 февраля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские защитники поразили в оккупированном Крыму российский транспортно-десантный катер БК-16. Также были атакованы радиолокационная станция РСП-10, узел связи и склад боеприпасов.

Ранее СМИ также сообщали, что украинские морские дроны теперь охотятся на российские цели на новых территориях. Речь идет о небольших водоемах – в частности, один из таких ударов был нанесен на реке Днепр.

