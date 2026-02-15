'Дерево 40 фруктов': рекордное дерево-сад создал садовник и художник

На его творении одновременно растут 40 различных сортов фруктов.

Одно и то же дерево, на котором расцветают десятки разных цветов и постепенно созревают различные фрукты, сливы, персики, абрикосы и даже вишни, выглядит, как будто создано искусственным интеллектом. Но так называемые "Деревья 40 плодов" вполне реальны. Как пишет Times of India, это результат длительного проекта американского профессора искусств Сиракузского университета Сэма Ван Акена.

Первое дерево он создавал годами. В конце концов, превратил его в символ того, как наука, традиции и творчество могут изменить представление о природе.

Ван Акен, скульптор по образованию, рассматривает живые системы как художественные средства. Его проекты развиваются со временем, формируются, растут, меняются с течением сезонов и заботой человека. Ван Акен пытается осветить сложные экологические проблемы для общественности. И поэтому, вместо того, чтобы полагаться на данные или абстракцию, он создает работы, которые приглашают к непосредственному взаимодействию. "Дерево 40 плодов" отражает эту философию, функционируя одновременно как скульптура, фруктовый сад и образовательный инструмент, побуждающий людей переосмыслить то, как еда, искусство и охрана природы пересекаются.

Разнообразие дерева казалось невозможным. Художник смог достичь его с помощью прививки. Ван Акен использует точный метод, известный как прививка почкой с древесиной, или чип-баддинг, при котором почка одного сорта плодов вставляется в ветку дерева-хозяина. Со временем ткани срастаются, позволяя привитой ветке расти и плодоносить.

Самое важное, что все плоды на "Дереве 40 фруктов" принадлежат к одному роду Prunus, в который входят косточковые, такие как персики, сливы, вишни, абрикосы, миндаль и нектарины. Поскольку эти виды тесно связаны, их сосудистые системы совместимы. Это биологическое ограничение объясняет как то, почему проект работает, так и то, почему такие деревья не могут сочетать несродные плоды, такие как яблоки и апельсины.

Проект начался в 2008 году, но "Дерево с 40 плодами" не формируется за один сезон. Такое дерево требует примерно пяти-семи лет тщательной прививки, обрезки и мониторинга, прежде чем все сорта станут стабильными и начнут плодоносить. Первое полностью реализованное дерево, приносящее все сорок видов плодов, появилось примерно в 2013–2014 годах, после того как последние прививки созрели и стали надежно плодоносить.

Идея создания "Дерева 40 плодов" возникла после того, как Ван Акен приобрел коллекцию косточковых деревьев из сельскохозяйственного исследовательского сада в штате Нью-Йорк. Многие из этих сортов были семейными сортами, которые потеряли коммерческую популярность и находились под угрозой полного исчезновения. Вместо того, чтобы хранить их отдельно, Ван Акен решил объединить их, создав живую структуру, способную поддерживать десятки редких плодов на одном дереве. Со временем деревьев Ван Акена стало больше и они превратились в место хранения десятков сортов в общественных местах.

