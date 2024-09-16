Поговаривают, что кремлевский диктатор вернулся "довольным".

Российский правитель Владимир Путин посещал Монголию для встречи с шаманами. Об этом в колонке для Spiegel пишет российский журналист Михаил Зыгарь.

Версию о поездке Путина к шаманам обсуждают источники, близкие к Кремлю. Монголия и Тува, куда Путин наведывался накануне, считаются родиной самых могущественных шаманов мира, а диктатор уже много лет по-особенному относится к мистике.

Как пишет Зыгарь со ссылкой на кремлевский источник, перед началом полномасштабного вторжения в Украину Путин также консультировался с различными шаманами. Все мистики предсказывали победу России.

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Более того, в Москве ходят слухи, что Путин не применит ядерное оружие без благословения шаманов, чтобы не разгневать духов. Зыгарь отмечает, что Путин "якобы вернулся из Монголии довольным".

Путин и колдовство

Как сообщал УНИАН, Путин сходит с ума от мысли, что может умереть в результате обрядов вражеских колдунов. Журналисты вспомнили историю с якутским шаманом Габышевым, которого глава страны-агрессора всячески пытается нейтрализовать.

Старческий маразм Путина с удовольствием подогревает его окружение. Шойгу таскает с собой президента РФ в тайгу на различные шаманские обряды, в которых Путин лично участвует, они якобы придают ему силы.

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